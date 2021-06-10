الاكتتاب على سندات «مصرف الإمارات للتنمية» يتجاوز 4 أضعاف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات للتنمية أمس الإغلاق الناجح لطرح جديد من السندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة استحقاق خمس سنوات بسعر عائد سنوي ثابت للطرح الجديد بنسبة 1.639%، وفقاً للمعايير المعتمدة في الأسواق العالمية.

وحظيت عملية الاكتتاب على السندات بإقبال واسع من المستثمرين، حيث وصلت قيمة طلبات التسجيل المسبق إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بواقع أكثر من 4 أضعاف قيمة الاكتتاب. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تنظيم جولات ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في إطار جهود التعريف بعملية الإصدار الجديدة. وجذب الطرح طيفاً متنوعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواقع 34% من الشرق الأوسط و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأمريكية.

استمرار النجاح

ويشكل الإقبال على السندات الجديدة استمراراً للنجاح الذي سجله الإصدار الأول لسندات المصرف في 2019 والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار، ووصلت نسبة اكتتاب المستثمرين آنذاك إلى 4.7 أضعاف القيمة المستهدفة.

وتُعتبر السندات الإصدار الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج «الإصدار متوسط الأجل» (EMTN) للمصرف بهدف إتاحة الفرصة للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبل المصرف في السوق المحلي.

ويأتي إغلاق الطرح تزامناً مع حصول المصرف على تصنيف ائتماني «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. كما حصل برنامج «الإصدار متوسط الأجل» للمصرف الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش. وتمثّل هذه شهادة ثقة بالتوجه الاستراتيجي الجديد للمصرف بدعم التنويع الاقتصادي للدولة.

استجابة مشجعة

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: استجابة المستثمرين لإصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية مشجعة جداً وتدل على الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمصرف الذي يعتبر أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي للإمارات بعد طرحه أول سندات في 2019. ويعد النجاح النوعي لإصدارات المصرف شهادة على حضوره القوي في الأسواق الدولية، إذ تعزز هذه الخطوة قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يأتي طرح السندات ليدعم طموحات المصرف على المدى البعيد ويعكس قوة قدراتنا الائتمانية وخريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لدينا. وستساعدنا عملية الإصدار هذه على حشد التمويل اللازم لتسريع وتيرة العمل ل تحقيق أهدافنا طويلة الأجل دعماً لخطط التنويع الاقتصادي في الإمارات».

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