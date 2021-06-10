شراكة بين «دبي التجاري» و«إم بي إم إي» لتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، دخوله في شراكة استراتيجية مع شركة «إم بي إم إي» لخدمات وحلول الدفع في الإمارات، لتكون شريكاً للبنك في تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة بسهولة، من خلال منصاتها الموجودة في كافة أرجاء الدولة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من إعادة تعبئة بطاقاتهم الإلكترونية الصادرة من بنك دبي التجاري بشكل فوري، وبكل بسهولة، من أي من منصات الدفع الذاتية التابعة لـ «إم بي إم إي» للدفع، البالغ عددها أكثر من 860 منصة، والمنتشرة في كافة أرجاء الإمارات.

مكانة

وأكد سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، المكانة الهامة التي تحظى بها منظومة الدرهم الإلكتروني، كمنصة دفع وطنية رقمية، لاستنادها على أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع غير النقدي، وباعتبارها وسيلة ذكية وسهلة وآمنة لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عن بُعد.

وقال: تواصل وزارة المالية، العمل على تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، بهدف إسعاد وخدمة العملاء بشكل أفضل، وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتماشى مع مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وتعمل الوزارة باستمرار على إطلاق المبادرات التحفيزية، التي من شأنها تشجيع كافة فئات المجتمع على تبني أحدث الخيارات الرقمية المالية المتقدمة، بما يدعم عملية التحول للاقتصاد الرقمي.

حلول

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يسعدنا التعاون مع «إم بي إم إي» للدفع المزود لحلول الخدمة الذاتية، لتوفير وسيلة مريحة وسهلة لعملائنا، لإعادة تعبئة بطاقات الدرهم الإلكترونيمن أي من شبكة منصات الدفع الذاتية التابعة لـ «إم بي إم إي»، المنتشرة بكافة أرجاء الدولة.

وقال عبد الهادي محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم إي» للدفع: الشراكة مع بنك دبي التجاري والدرهم الإلكتروني، تمكن المستخدمين من تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني، من خلال شبكتنا الواسعة من المنصات البالغ عددها 860+، والمتوافرة في جميع الإمارات، في العديد من المواقع المختلفة. ونأمل أن تكون هذه الشراكة الأولى، بداية لشراكات أخرى لمساعدة العملاء في خدماتهم ومدفوعاتهم الحكومية.

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