تنظيم أول ندوة حول المقارنة المعيارية في مجال التدقيق الداخلي 24 يونيو

المصدر: دبي – البيان

تنظم جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أول ندوة من نوعها، حول المقارنة المعيارية في ميدان التدقيق الداخلي، يوم 24 يونيو، بفندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

وتهدف الجمعية من وراء تنظيم هذه الندوة، إلى رفع معايير العاملين في قطاع التدقيق الداخلي، عبر تحديث معارفهم، لا سيما في ما يتعلق بالتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة والروبوتيات، وخصوصية البيانات والجريمة السيبرانية، وغيرها من المعارف المهمة لأصحاب المهنة.

وأكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، أهمية هذه الندوة لجهة المحاور التي سيتطرق إليها المشاركون الدوليون فيها، مشيراً إلى أن مثل هذه الندوات، تسهم في الارتقاء بمهارات المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وتعزيز سمعتها العالمية على هذا الصعيد.

ويحاضر 4 متخصصين مرموقين في برنامج الندوة، الذي يغطي يوماً واحداً، فيما يقوم عبد القادر علي، بدور الميّسر والمحاور، في التجمع المخصص للمهنيين، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء التدقيق الداخلي، والمديرين الماليين على مستوى الدولة. وستتضمن الندوة 8 نقاط تعليم مستمر، وعدداً من الطاولات، ما يجعل مشاركة ما يصل إلى 10 مؤسسات أمراً ممكناً.

وستغطي الندوة تقييم الرقابة، وموضوع الاحتيال، الجريمة السيبرانية وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز