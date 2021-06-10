أحمد الفلاسي يطّلع على مناخ وتسهيلات العمل للشركات الناشئة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مقره بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال زيارة رسمية تعرّف فيها إلى مناخ عمل الشركات الناشئة المزدهرة في الشارقة والجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام، وذلك بحضور نحو 40 رائد أعمال وممثلين عن جهات حكومية وخاصة.

5 سنوات

وشهد الدكتور أحمد الفلاسي إطلاق تقرير تقييم الأثر لمركز «شراع» بعنوان «خمس سنوات من خلق التأثير 2020-2016»، والذي يستعرض نمو المركز ودوره الحيوي في عملية تعزيز منظومة ريادة الأعمال المستدامة والقائمة على الابتكار في الشارقة.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول التقرير قدّمته نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع»، حيث أشارت إلى أن التقرير يقدم معلومات حول تنامي دور «شراع» كركيزة أساسية لمنظومة ريادة الأعمال في الإمارات، إذ دعم المركز أكثر من 17000 شخص من صناع التغيير في مختلف القطاعات، ما عزز مكانة الشارقة على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

وأشارت المدفع إلى وجود 114 شركة ناشئة تندرج تحت مظلة «شراع» نجحت بتوفير 1300 فرصة عمل، على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، 48% منها تمتلكها سيدات، ما ساهم بدعم جهود الإمارة في تحقيق عملية التنوع الاقتصادي، كما أن «شراع» ومنذ تأسيسه، وفر أكثر من 3000 ساعة من التدريب بالتعاون مع عدد من أبرز الجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال، وجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمتعاملين.

تحديات وفرص

واطلع الفلاسي على الشركات الناشئة التابعة لـ«شراع» في جلسة تناولت أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات التي تأسست حديثاً في الإمارات، وناقشت عدداً من المواضيع المهمة مثل التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والسياسات والتشريعات الصديقة لمؤسسي الشركات.

كما التقى 5 من مؤسسي الشركات الناشئة العاملة تحت مظلة «شراع»، الذين استعرضوا أفكارهم وابتكاراتهم التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة في الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك: منصة «المنتور.نت»، لتعليم اللغة العربية الذاتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة «رايز»، لإدارة وتقديم الخدمات المالية الشاملة للمغتربين؛ و«هدايا جوي» منصة التجارة الإلكترونية للهدايا، وشركة «مغامر دوت كوم» لحلول حجوزات كل أنواع سياحة المغامرات في مختلف أنحاء العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقرّاً لها، إلى جانب شركة «ذا كونسبت» العاملة في مجال ابتكار تقنيات صديقة للبيئة وحلول تكنولوجية للمتعاملين.

وقال الدكتور أحمد الفلاسي: «قطاع ريادة الأعمال رافد مهم للاقتصاد وشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق المستهدفات التنموية وتطبيق الاستراتيجيات الحكومية، وأثبت القطاع خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» دوره المحوري في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة»، مؤكداً استمرار جهود وزارة الاقتصاد لتطوير القطاع في الدولة بما يرسّخ مكانته في الاقتصاد الوطني.

ارتقاء

قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع»: «نواصل السعي نحو الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الإمارة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة صديقة لريادة الأعمال من خلال استقطاب المشاريع الريادية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء العالم».

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