مجموعة ألف تطلق «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، إطلاق «الممشى سيرة»، ضمن مشروع الممشى الذي تطوره المجموعة، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، حيث يتضمن 1699 وحدة سكنية، متوقعاً تسليمه خلال الربع الأخير من 2024.

وأكد عطايا، أهمية المشروع في المحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، تحقيقاً لرؤية مؤسس المجموعة، المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في توفير تجارب أسلوب حياة عصرية للمجتمعات المحلية، وتجّار التجزئة، على حد سواء. وأوضح أن المشروع يتألف من 3 مجمّعات سكنية، تضم 1699 وحدة سكنية، تتوزع على 11 مبنى، وتتنوع بين الاستوديوهات والشقق التي تضم 1، 2، و3 غرف نوم.

جوهرة

وأشار إلى أنه يقدم مجموعة متنوعة وكبيرة من الخدمات والمرافق لسكان ومرتادي المشروع. ويضم المشروع أحواض سباحة، وحدائق، وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة وتنس وكريكت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، بالإضافة إلى محال للبيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق، وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

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