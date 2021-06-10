924 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 924 مليون درهم، حيث تم تسجيل 276 مبايعة بقيمة 641.1 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 167.88 مليون درهم، و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 473.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 2، بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 ملايين. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليوناً في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة، بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 21 مليوناً.

وسجلت الرهونات 219.95 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 103.2 ملايين درهم، و67 رهن فلل وشقق بقيمة 116.74 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 48 مليون درهم، ورهن في منطقة مردف بقيمة 27 مليون درهم. وتم تسجيل 7 هبات بقيمة 63.5 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثالثة، بقيمة 25 مليوناً.

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