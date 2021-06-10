غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون وسبل دعم التجارة مع أستونيا

عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان، آفاق التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيز التجارة البينية مع جمهورية أستونيا، وذلك خلال استقبال المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، يان رينهولد، سفير جمهورية أستونيا لدى الدولة، وحضر اللقاء كل من سالم السويدي، المدير العام للغرفة، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، إلى جانب إيجي ديفون، الرئيسة التنفيذية الممثلة لـ «انتربرايز أستونيا» في منطقة الخليج. وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يوفرها الطرفان في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من إمارة عجمان وجمهورية أستونيا.

وأكد المويجعي أن الزيارة تأتي بهدف ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات في المجالات الواعدة وخاصة قطاعي التجارة والسياحة، منوهاً إلى أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة وحيوية لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على الفرص وتحديداً في مجال توظيف التكنولوجيا في الصناعة، الأمر الذي تتميز به جمهورية أستونيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز