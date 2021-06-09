شراكة بين «موارد القابضة» و«ديزرت كنترول أس» لتخضير الصحراء

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت «شركة موارد القابضة للاستثمار» وشركة «ديزرت كنترول أس»، اتفاقية تعاون طويلة الأمد، تهدف إلى المساهمة في تخضير الصحراء وتأمين الموارد الغذائية، وتحسين الطلب على المياه، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وحماية التنوّع البيولوجي للأنظمة البيئية، وتعزيز نظام الزراعة والتشجير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

العضو المنتدب لشركة «موارد القابضة» عبد الجليل البلوكي، قال: من خلال توقيع هذه الاتفاقية بين «شركة موارد القابضة للاستثمار ذ.م.م». و«شركة ديزرت كنترول أس»، نؤسس لعلاقةٍ طويلة الأمد، بما ينسجم مع أهدافنا الدائمة في المحافظة على إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، ويتماشى مع رؤية رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، وهي الرؤية الهادفة إلى تخضير الصحراء وتحسين نظام الزراعة والتشجير.

وأضاف: من خلال هذه المبادرة الجديدة، نعمل على تحسين إدارة الطلب على المياه، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وحماية وتطوير مواردنا البيئية، وحماية التنوّع البيولوجي لأنظمتنا البيئية، وتحسين نظام الزارعة والتشجير لدينا، وكل هذا يقرّبنا خطوةً إضافية من تحقيق هدف المستقبل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وأبوظبي خصوصاً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «موارد القابضة للاستثمار» المهندس أيمن الجيار: نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال التعرّف على الابتكارات الجديدة في الممارسات المستدامة واعتمادها الدائم للحدّ من الأضرار اللاحقة بالبيئة، بالتوازي مع تعزيز النمو المربح.

وأشار إلى أنّ تقنية Liquid Nano Clay (LNC) تُعتبر أحدث إضافة إلى مخزوننا المتنوّع من الأدوات والتقنيات، وهي تتيح لنا توفير المياه والتقليل من استخدام الأسمدة وتحسين التربة الصحراوية ومكافحة التصحر وخفض التكاليف.

ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، سيكون لشركة موارد، بالشراكة مع شركة ديزرت كنترول، تأثيرٌ بيئي إيجابي ملحوظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«شركة موارد» هي شركة قابضة ذات سمعة طيبة وخبرة واسعة كرّستها الشركات التابعة لها والعاملة في العديد من المجالات المتنوعة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات والضيافة وغيرها من الأعمال ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وهي كذلك شركة متخصصة في تحديد وإنشاء وإدارة الخدمات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتمتلك مجموعةً متنوّعة من الشركات التي تعمل في المجالات الزراعية، منها «براري للموارد الطبيعية» و«موارد للخدمات» و«مشاتل الموارد»، وتُعتبر «شركة موارد» التابعة لها من الشركات الرائدة في تنسيق الحدائق، كما في إدارة والمحافظة على 438 غابة ومحمية في إمارة أبوظبي تغطي مساحة أكثر من 200,000 هكتار، وتشمل 13 مليون شجرة حرجية و400,000 شجرة نخيل، ويذكر أنّ لدى «شركة موارد» أكثر من 11 ألف موظف في مختلف القطاعات داخل دولة الإمارات وخارجها.

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