المدير التنفيذي لـ«بريد الإمارات» يفوز بـ«جائزة الريادة»

المصدر: دبي - البيان

حاز بيتر سومرز، المدير التنفيذي لـ«بريد الإمارات»، أخيراً، جائزة الريادة خلال حفل توزيع جوائز البريد والطرود العالمية 2021، تقديراً لسجلّه الحافل بالنجاح والإنجاز والابتكار.

وشهد الحفل الافتراضي الاحتفاء بأبرز الإنجازات النوعية لقطاع البريد، وسط إشادة واسعة بالمساهمات الفاعلة التي قام بها الروّاد والمسؤولون من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حصول سومرز على الجائزة العالمية المرموقة تكريماً لإمكاناته القيادية العالية، والتي كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات البريد والطرود والشحنات السريعة على المستويين المحلي والدولي.

وتعليقاً على هذا، قال سومرز: يشرّفني الحصول على الجائزة المرموقة من لجنة «جوائز البريد والطرود العالمية 2021»، وهو ما أعتبره تكريماً هاماً للغاية بالنسبة لي ولـ«بريد الإمارات».

ومما لا شكّ فيه بأنّ نجاح مسيرتي المهنية ومساهماتي المستمرة في الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية يُعزى بالدرجة الأولى إلى الدعم المتواصل الذي تلقيته على مدى السنوات من كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، إلى جانب الجهود المتفانية من فريق عملي الذي كان شريكاً حقيقياً في رحلة التميز العملي.

وأودّ هنا التأكيد على أنّ النجاح لا يكمن في وضع استراتيجيات متكاملة فحسب، وإنما في التركيز على تطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في المواهب الواعدة، التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق الريادة على كافة المستويات.

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