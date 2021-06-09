«ميتسوبيشي باور» تؤسس في دبي وحدة لتوربينات الغاز لخدمة أوروبا والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «ميتسوبيشي باور» المتخصصة عالمياً في مجال تقنيات توربينات الغاز بالدورة المركبة، توسيع نطاق عملياتها التشغيلية على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إنشاء وحدة أعمال مخصصة لتوربينات الدورة المركبة العاملة بالغاز الطبيعي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتتخذ وحدة الأعمال الجديدة من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقراً إقليمياً لها.

وتأسست وحدة الأعمال الجديدة في الأول من أبريل 2021، ويتركز نطاق عملها على بيع أنجح وأحدث توربينات توليد الطاقة الكهربائية من سلسلة «J» العاملة بالغاز والمبردة بالهواء من شركة «ميتسوبيشي باور»، والتي تتميز بموثوقيتها العالمية، التي تصل نسبتها إلى 99,6 في المائة وبكفاءة تفوق نسبتها 64 في المائة، وتتسم هذه التوربينات بقدرتها على العمل بمزيج، يصل إلى 30 في المائة من الهيدروجين و70 في المائة من الغاز الطبيعي، فضلاً عن جاهزيتها للتشغيل الكامل بالهيدروجين، بنسبة 100 في المائة في المستقبل.

وبالتالي فإن تلك التقنية فائقة الكفاءة لتوليد الطاقة الكهربائية قادرة على لعب دور حيوي، لمساعدة الدول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على تحقيق أهدافها الطموحة بإزالة الكربون نهائياً من قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

ويؤكد هذا التوسع الجديد التزام شركة «ميتسوبيشي باور» المستمر تجاه قطاع توليد الطاقة الكهربائية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستحظى وحدة الأعمال الجديدة، التي ستتخذ من دبي مقراً لها بدعم ومساندة مراكز الخدمة التابعة لشركة «ميتسوبيشي باور» في المنطقة.

وفي إطار هذا التوسع، سيتولى خالد سالم، رئيس شركة «ميتسوبيشي باور» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصبه الجديد رئيساً لوحدة أعمال توربينات الدورة المركبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن موقعه الجديد سيقود خالد الجهود الرامية إلى تعزيز حضور توربينات الغاز بالدورة المركبة من «ميتسوبيشي باور» على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتوازي مع مهمته الحالية، التي تركز على توفير حلول طاقة عالمية المستوى من شركة «ميتسوبيشي باور» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال خالد سالم، رئيس «ميتسوبيشي باور» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الخبرات الأساسية لشركة «ميتسوبيشي باور» قادرة على توفير حلول طاقة موثوقة، تتميز بالابتكار والاستدامة البيئية لعملائنا، ولدينا قناعة راسخة بأن التقنيات الأقل كثافة من ناحية الانبعاثات الكربونية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية بإمكانها المساهمة في إزالة الكربون من هذا القطاع الحيوي على نطاق واسع، والآن ومع توسع أعمالنا الرائدة عالمياً لتوربينات الغاز بالدورة المركبة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نخطو خطوة أخرى مهمة نحو المساهمة الفعلية في جهود تحويل عالمنا نحو الطاقة النظيفة والأكثر استدامة وبأسعار معقولة.

وفي السياق ذاته عينت شركة «ميتسوبيشي باور» خوسيه أغواس نائباً لرئيس وحدة مبيعات توربينات الغاز بالدورة المركبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتخذ خوسيه أغواس من فالنسيا بإسبانيا مقراً له، ويأتي خوسيه أغواس إلى هذا المنصب مستحضراً معه أكثر من عقدين من الخبرة في قطاع توليد الطاقة، حيث عمل على نطاق واسع في مجال الطاقة المتجددة، وتوربينات الغاز بالدورة المركبة.

وتعليقاً على اختياره لهذا المنصب، قال خوسيه أغواس: تقود تقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة من شركة «ميتسوبيشي باور» قطاع توليد الطاقة الكهربائية نحو توفير مصدر طاقة مستقر بحسب الطلب ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

وعبر وحدة الأعمال الجديدة، سنتمكن من إقامة شراكات أكثر موثوقية على مستوى كامل سلسلة القيمة لتوفير حلول يعتمد عليها وبجودة عالية، تمكننا من إنجاز التحول السريع، الذي يشهده قطاع إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وتعمل شركة «ميتسوبيشي باور» حالياً، على إعداد محطة توليد الكهرباء الفجيرة F3 في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدها بتوربينات الدورة المركبة من فئة JAC العاملة بالغاز بقدرة 2,4 جيجاوات.

وستكون أكبر محطة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، حيث ستلعب دوراً بارزاً في قطاع توليد الطاقة على مستوى الدولة والمساهمة أيضاً بقوة في شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.

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