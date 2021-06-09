شراكة بين الفردان للصرافة وأورينت للتأمين لقبول دفعات الأقساط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أورينت للتأمين، إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التأمين في دولة الإمارات وأكبرها في المنطقة، عن عقد شراكة مع الفردان للصرافة- الرائدة في قطاع الخدمات المالية والتحويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال الشراكة، أصبح بإمكان متعاملي أورينت للتأمين المشتركين بخدمة التأمين على الحياة سداد دفعات التأمين لدى أي من فروع الفردان للصرافة، والتي يفوق عددها 70 فرعاً موزعة على مختلف إمارات الدولة، مما يعني مزيداً من السهولة والمرونة في عملية الدفع.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي في الفردان للصرافة: الاستراتيجية تستخدم في تسخير شبكة فروعنا لخدمة متعاملي الشركة «أورينت»، ما يسهم في تطوير الشراكة، وذلك بدعم وتسهيل قدرة العملاء في تسديد كل مدفوعاتهم عن طريق فروعنا التي توجد في كل أرجاء الدولة.

ومن جانبه قال عمر الأمين، رئيس مجموعة أورينت للتأمين: نبحث باستمرار عن طرق جديدة لنلبي احتياجات المتعاملين، ونرتقي بتجربتهم معنا إلى مستويات غير مسبوقة من الراحة والسهولة، ولهذا فقد تشرّفنا بالشراكة مع الفردان للصرافة، والتي ستمكننا من منحهم قدراً أكبر من الراحة ليستفيدوا من شبكة الفروع العديدة التابعة للفردان، ويصبح سداد الدفعات أكثر سهولة ويسراً.

والفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة، والتي تمتلك إرثاً يمتد على مدار 50 سنة، وهي إحدى الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي تغطي العديد من الأعمال مثل العقارات، والمجوهرات، والخدمات المالية.

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