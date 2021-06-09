«بيوت» تطلق «تروفاليو» لتقييم أسعار العقارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «بيوت»، المنصة العقارية، ميزة «تروفاليو» المصممة لتحليل البيانات، وتقدير قيمة العقارات السكنية المعروضة على الموقع في مختلف أنحاء الدولة، وسيتمكن الباحثون عن العقارات من الاستفادة من ميزة «تروفاليو»، عبر موقع «بيوت» الإلكتروني أو تطبيق «بيوت» على الأجهزة الذكية.

وتقوم هذه التقنية بدراسة البيانات التفصيلية، التي سيدخلها المستخدم كموقع العقار وعدد غرف النوم وعدد الحمامات ومتوسط المساحة، وتحليل هذه البيانات بالاعتماد على خوارزميات متقدمة، من ثم تقدير قيمة العقار سواء كان معروضاً للبيع أو الإيجار، وأخيراً تقييم السعر المعروض فيما إذا كان ذا قيمة ممتازة أو جيدة أو مناسبة أو في حال كانت القيمة أعلى من المعدل أو مبالغ فيها.

سيتمكن المشترون والمستأجرون بالاعتماد على هذه الميزة من معرفة القيمة السوقية المناسبة للعقار المعروض، والتي تتماشى مع التوجهات السوقية، وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب، والتفاوض للحصول على الصفقة الأفضل لشراء أو استئجار العقار.

كما يمكن للبائعين وملاك العقارات كذلك الاستفادة من ميزة «تروفاليو» لتقييم عقاراتهم التي يرغبون بعرضها في السوق، وتحديد السعر الأمثل لبيع أو تأجير ممتلكاتهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

وتعد «تروفاليو» إضافة نوعية لقائمة الميزات والحلول الرقمية، التي يقدمها موقع «بيوت» للمستخدمين، والتي تمتاز بالقيمة، التي تضيفها على قطاع العقارات في الدولة، والتي ترمي للارتقاء بمعايير السوق العقاري.

كان موقع «بيوت» أطلق خلال السنوات الماضية باقة من المنتجات والحلول المتقدمة، لمساعدة الباحثين عن العقارات على معالجة التحديات المختلفة، التي يواجهونها، بما في ذلك ميزة «تروتشيك» المصممة خصيصاً للوكلاء العقاريين في الإمارات، والتي تؤكد توفر العقارات الخاصة بهم بكل سهولة، وتزيد ثقة المستخدم بالشركة المعلنة وتعزز من مصداقيتهم، كما تمنح الإعلان العقاري أفضلية في الظهور عند البحث، من خلال شارة «تروتشيك» التي تظهر على الإعلان، بالإضافة إلى ميزة مخططات الطوابق الثنائية والثلاثية الأبعاد و«3دي لايف» المتوفرة لأكثر من 45,000 وحدة عبر موقع وتطبيق «بيوت».

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