«هوت باك» تفتتح متجر تجزئة إلكترونياً في الإمارات لتوفير حلول تغليف المواد الغذائية الصديقة للبيئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «هوت باك» الدولية، المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع حلول التغليف، والتي يقع مقرها الإقليمي في دبي، إطلاق «إيكو ستور» Eco Store، متجر التجزئة الإلكتروني الحصري الأول لها، المخصص لمنتجات تغليف المواد الغذائية الصديقة للبيئة، في الإمارات.

وقالت «هوت باك»، إن الطلب على حلول تغليف الأغذية الخضراء في الإمارات، يشهد ارتفاعاً في ظل تزايد وعي المستهلكين في الدولة بالقضايا البيئية، وكذلك اهتمامهم بمعايير الصحة والنظافة.

وقال بي بي عبد الجبار، العضو المنتدب للمجموعة: سيوفر متجر «إيكو ستور» للعملاء، مجموعة واسعة من حلول التغليف المصنوعة من مواد خضراء قابلة لإعادة التدوير، تتماشى بشكل كامل مع أفضل الإجراءات والممارسات الصديقة للبيئة. وتشهد «هوت باك» طلباً قوياً ومتنامياً على منتجات «إيكو ستور»، ومن خلال إطلاقها إلكترونياً، تضمن الشركة إمكانية وصول العملاء إليها بسلاسة، وعقد الصفقات بسهولة.

وتمتلك شركة «هوت باك الدولية»، حضوراً في 25 موقعاً عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة من الفروع في بلدان خليجية وأفريقية أخرى، تبلغ إيراداتها حوالي 950 مليون درهم. وفي الإمارات، فتنتشر مراكز مبيعات الشركة عبر إمارات الدولة.

وتأسست الشركة في عام 1995، ويقع مقرها الإقليمي في مجمع دبي للاستثمار في دبي، وتقوم بتصنيع وتوريد أكثر من 3500 منتج من منتجات تعبئة وتغليف الأغذية، بما في ذلك مجموعة كاملة من حلول تعبئة الطعام ذات الاستعمال المفرد. واليوم، تمتلك الشركة عمليات في 12 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز