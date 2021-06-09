«دايسون» تطلق أول مكنسة برأس تنظيف متعدد الاتجاهات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة التكنولوجيا البريطانية «دايسون» في الإمارات مؤخراً مكنسة «أومني غلايد» Dyson Omni-glide ذات رأس التنظيف متعدد الاتجاهات، والتي خصصت «دايسون» لتصميمها وصناعتها جهود 222 عاملاً على مدى عام ونصف العام.

وتضم المكنسة التي صممت للتنظيف اليومي في منازل المدينة رأس تنظيف Fluffy متعدد الاتجاهات ينزلق للأمام والخلف وحتى الجانبين، علاوة على إمكانية تسطيح المكنسة لتنظيف المساحات الضيقة، ما يجعلها مثالية لشفط الغبار الناعم على أرضية الغرف، والوصول إلى أسفل المفروشات لالتقاط الغبار المخفي.

وذكرت «دايسون» في بيان لها إنها تنوي مضاعفة محفظتها من المنتجات الإلكترونية عالية الأداء واستثمار 2.75 مليار جنيه استرليني حتى 2025 لتحقيق هذا الهدف.

وصُممت مكنسة «أومني غلايد» بتنسيق مستوٍ مع محاذاة نظام الفصل والمحرك والمرشح والمقبض، لتمكين المكنسة من الاستلقاء بشكل مستوٍ على الأرض وتنظيف المساحات الضيقة مثل الأماكن الموجودة تحت الأريكة أو بين الأثاث.

ويُعدّ هذا التنسيق الجديد نتيجة للبحث المكثف، الذي ضمّ 470 ساعة من التجارب، ومشاركة 277 مستخدماً في منازلهم في ست دول.

وتحوي المكنسة تقنيات «دايسون» الأساسية، التي تضم محرك Dyson Hyperdymium المُصغّر والمعاد ترتيبه بشكل مستوٍ، بحيث يحافظ على قدرته بتوفير الشفط القوي، ويدور بسرعة تصل إلى 105 آلاف دورة في الدقيقة، وحافظ مهندسو دايسون أيضاً على تقنية الترشيح الخماسية من دايسون حتى في هذا التنسيق المصغّر، والذي يضمن قدرة المكنسة على امتصاص الغبار الناعم المخبأ في الأماكن، التي يصعب الوصول إليها بكفاءة والتقاط 99.97% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون ونشر الهواء النظيف.

وتعد مكنسة «دايسون أومني-غلايد» أول مكنسة برأس تنظيف متعدد الاتجاهات من نوع Fluffy يطفو على أربع عجلات مثبتة بزاوية 360 درجة، تتيح له التحرك بسهولة في جميع الاتجاهات والمساحات الضيقة، وهي أكثر مكانسنا قدرة على المناورة، بفضل تقنيتين أساسيتين هما: رأس المكنسة متعدد الاتجاهات، وتنسيق المكنسة المسطّح.

وصُمم ارتفاع العجلات وتركيبها لضمان الحد الأدنى من المقاومة سواء كانت تتحرك للأمام أو الخلف أو حتى الجانبين، وتتيح محامل الكُرات المغلفة أيضاً التغيير السلس للاتجاه، وتقليل تراكم الأوساخ.

وقال جيمس دايسون، مؤسس الشركة وكبير المهندسين: تشتهر شركتنا بريادتها في قطاع المكانس الكهربائية، حيث ابتكرنا تقنية الدوّامات وتخلصنا من كيس الغبار والأسلاك، عبر إطلاق مكانسنا اللاسلكية القوية.

ونقدم اليوم طريقة جديدة كلياً لتنظيف الأرضيات الصلبة باستخدام مكنسة «أومني غلايد».

ويُعدّ رأس التنظيف Fluffy متعدد الاتجاهات الجديد شهادة حقيقية على قدراتنا الهندسية، ويتم تشغيله بواسطة محرك Dyson Hyperdymium، ويضم فرشاتين، تدوران بشكل معاكس وبالسرعة نفسها لتلتقطا الأوساخ في كلا الاتجاهين.

وتأتي مكنسة «أومني غلايد» أيضاً مع 4 ملحقات لتنظيف الأماكن العالية والمنخفضة وجميع الأماكن الأخرى. كما تتميز بسهولة الصيانة وبطارية قابلة للإزالة بأداء ثابت وطاقة كبيرة، تصل إلى 20 دقيقة من وقت التشغيل.

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