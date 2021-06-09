«كي بي إم جي برافيت انترابريز» تطلق مسابقة للمبتكرين بقطاع التكنولوجيا في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كي بي إم جي برافيت انترابريز مسابقة «المبتكر التقني» Tech Innovator في الإمارات. تأتي المسابقة في إطار البحث المتواصل عن أفضل المبتكرين في مجال التقنية في الإمارات ليصبحوا عمالقة للتكنولوجيا على مستوى العالم. وتستهدف المسابقة المبتكرين، أينما كانوا خلال دورة حياة الأعمال - من التأسيس حتى المشاريع المتسارعة النمو؛ لتقديم طموحاتهم للنمو وعرضها على لجان تتألف من خبراء القطاع على المستويين المحلي والعالمي. بعد النجاح الذي حققته شركة كي بي إم جي كأفضل شركة رائدة بريطانية في مجال التقنيات؛ والتي توَّجت مبتكرين مثل Echo Health وWhat3Words؛ تم توسيع نطاق المنافسة لتشمل مبتكري التكنولوجيا في الإمارات و16 دولة أخرى حول العالم.

وقال أنوراج باجباي، الشريك ورئيس قائد المشاريع الخاصة لدى كي بي إم جي لوار جلف: «تقدم الشركات الإماراتية المبتكرة ثورات تقنية، تماشياً مع سياسات تحويل وتطوير الأعمال والقطاعات. وبما أن الابتكار التقني يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أنشأت الحكومة نظاماً بيئياً لاستقطاب المواهب وتنميتها. ونهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تساهم في هذه الرؤية الوطنية سواء أكانوا يعتمدون على التكنولوجيا، أم قائمين عليها أم مدفوعين بها، فإننا ندعوهم للمشاركة في هذه الفرصة المميزة لنقل أعمالهم إلى مستويات متقدمة».

وتابع: «الخطوة الأولى بسيطة للغاية، وهي المشاركة في مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني، حيث سيتاح للمشاركين التواصل مع قادة القطاع والمستشارين الموثوقين والمؤثرين في هذا القطاع، في دولة الإمارات وفي الأسواق العالمية الرئيسة الأخرى، وبناء شبكات حيوية للتواصل فيما بينهم، إذ تعدّ هذه المسابقة فرصة مميزة لأي شركة تقنية سريعة النمو».

ويبدأ قبول الطلبات اعتباراً من اليوم، وسيتم تنظيم المسابقة في الإمارات في الـ 6 و الـ 7 من سبتمبر. وسينافس الفائز من الإمارات في النهائيات العالمية في Web Summit 2021 التي تعقد في مدينة لشبونة في نوفمبر. وسيتم تزويد الشركات المؤهلة بفرص التواصل الحصرية مع خبراء القطاع والمبتكرين التقنيين الآخرين. وسوف تكتسب الشركات الفائزة أيضاً شهرة من خلال إدراجها في تقرير الفائزين في كي بي إم جي ووسائل الإعلام.

وللمشاركة في المسابقة، يجب أن يكون المتقدمون مسجلين في الإمارات، ويعملون لمدة 5 سنوات أو أقل (في المجال الحالي نفسه) ويحققون إيرادات تتراوح بين 1-15 مليون دولار أو قد حققوا ما لا يقل عن 500.000 دولار كحقوق ملكية. ويجب أن يكون مقدم الطلب إما شركة تقنية أو شركة ممكّنة للتكنولوجيا ولا تملك شركة كبرى غالبية أسهمها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفائز على مستوى الدولة قادراً على المشاركة في المراحل النهائية العالمية في مدينة لشبونة - البرتغال.

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