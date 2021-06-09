"مايبل إنفست" تقدم عرضاً للاستحواذ على كامل أسهم "داماك العقارية"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مايبل إنفست كو ليمتد، المملوكة لرجل الأعمال حسين سجواني، عن تقديمها عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على أسهم في رأس المال المصدر والمدفوع من شركة "داماك العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأريعاء، إن حسين سجواني قدم استقالته أمس من رئاسة مجلس إدارة شركة "داماك" لتلافي تعارض المصالح بعد تقدم شركة "مايبل إنفست" بعرض الاستحواذ.

ويمتلك سجواني نحو 72.2% من أسهم "داماك"، عبر شركته "مابل انفست".

وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة "داماك العقارية" سيعينون رئيس مجلس إدارة جديدا خلفا لحسين سجواني كما سيعينون لجنة مستقلة من أعضاء المجلس والتي ستقوم بتعيين مستشار مالي مستقل ومستشار قانوني ومثمن مستقل فيما يتعلق بالعرض.

وأوضحت أن هذا العرض سينتج عنه ملكيتها لما لا يقل عن 90% من الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة "داماك".

وأضافت مايبل إنفست، في بيانها، أنه في حال نجاح الاستحواذ على 90% من أسهم "داماك العقارية"، ستقوم "مايبل إنفست" بالاستحواذ الإلزامي على بقية الأسهم على سعر 1.30 درهم للسهم، مؤكدة نيتها النهائية في سحب إدراج "داماك" من سوق دبي المالي.

وانخفض سهم "داماك في تعاملات سوق دبي المالي اليوم، بأكثر من 3% مسجلا سعر 1.26 درهم.

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