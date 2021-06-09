"ديوا" تنتهي من تنفيذ 92% من محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 92% من مشروع محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتضمن المشروع مرحلتين؛ الأولى بقدرة 4.5 ملايين جالون من المياه يومياً، والثانية بقدرة 3 ملايين جالون من المياه يومياً.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية قدرها 7.5 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً، تعتمد أحدث التقنيات العالمية في مجال محطات ضح المياه التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن المتوقع الانتهاء من المحطة وربطها بشبكة المياه في دبي خلال الشهر الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 23 ميلون و100 ألف درهم.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية النمو المتسارع ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى توقعات الطلب حتى عام 2030.

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن محطة ضخ المياه تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت ومرافق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنطقة المحيطة بالمجمع من المياه، مشيراً إلى إنها ستعمل بالطاقة النظيفة من المجمع ويمكن التحكم بها عن بعد عبر نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا).



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز