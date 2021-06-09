«معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021» ينطلق 21 يونيو في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

يشارك مركز الصادرات الروسي في أكبر معرض لصناعة الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021»، والذي ستجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الــ 21 إلى الــ 24 من يونيو الجاري.

وتعد مشاركة مركز الصادرات الروسي في المعرض بمثابة فرصة مباشرة كي يعرض مجدداً تجهيزاته العصرية والمبتكرة، وذلك بُغية زيادة وتوسيع نطاق تواجده في أسواق الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز إمكانيات الصادرات الروسية. وباعتباره الجهة المنظمة للمعرض الوطني الروسي، فإن مركز الصادرات الروسي يزود الشركات الروسية بالدعم أثناء التحضير للمعرض ثم المشاركة الفعلية في فعالياته.

وسيستعرض المشاركون من روسيا في المعرض انجازاتهم وامكانياتهم في مجالات مثل الأشعة السينية، الليزر ومعدات التشخيص، الأدوات الجراحية، تجهيزات غرف العناية المركزة، أجهزة العلاج الطبيعي، التجهيزات الخاصة بتقويم العظام ومعدات العلاج الطبيعي، تجهيزات الرعاية الطارئة، منتجات التعقيم والنظافة الشخصية، تجهيزات المختبرات، الأثاث، الإمدادات، البرمجيات ومستحضرات التجميل.

يتولى مركز الصادرات الروسي تنظيم معارض روسية وطنية جماعية، ويسعده تقديم الشركات الروسية الرائدة في سوق المعدات الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية:

1- «10 ميد»: تُصَنٍع، تورد وتوزع الأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، ويقع مقرها الرئيسي في منطقة موسكو، روسيا.

2- «شركة اتحاد الأدوية والتحليلات المحدودة» «أيه إم إيه كو ليمتد»: شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع نُظُم الفحص المبتكرة لاكتشاف جرثومة المعدة «الملوية البوابية»، وذلك لغرض التشخيصات الطبية وأيضاً للأهداف العلمية. وتُعد «أيه إم إيه كو ليمتد» شركة ذات نشاط مكثف وتعمل من خلال التعاون الوثيق مع أفضل العلماء، الباحثين والأطباء الإكلينيكيين.

3- «أميكو، إن بي جيه إس سي»: شركة روسية رائدة في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية لتشخيص الأمراض باستخدام الأشعة السينية.

4- «أوريكا»: شركة تطور وتصنع الأجهزة المساعدة على السمع، نظم الدوائر الكهربائية المغلقة، نظم الإنذار للأشخاص فاقدي السمع. وتطرح الشركة منتجاتها في أكثر من 40 دولة.

5- «جيلتيكس- ميديكا»: تُنتج المواد الهلامية المستخدمة لتشحيم أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية، ومستحضرات التجميل والغسول، مستلزمات العناية المنزلية، والمنتجات الطبية للعناية بالجفون.

6- «إيمبيان لاب»: تطور، تصنع وتورد نُظُم الفحص التشخيصي الطبية ونُظم التشخيص في كافة أنحاء جمهورية روسيا الاتحادية، رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، والأسواق الدولية.

7- «ليستونلاب»: محترفون في تصنيع تجهيزات المختبرات منذ أكثر من 20 عاماً.

8- «مايند تكنولوجي إل إل سي» «ري يو»: يقع مقرها الرئيسي في «مركز سكولكوفو للابتكار» وتطور منتجات للعملاء في مجال الصحة، العافية، الجمال والرفاهية.

9- «شركة ميليتا ليمتد العلمية والصناعية»: الشركة الأولى في العالم التي طبقت وانتجت وحدات الزينون المتحركة والمحمولة التي تعمل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لتطهير الهواء والأسطح في محيط المنشآت الطبية على نحو فائق السرعة.

10- «ميتسار كو»: شركة رائدة في سوق تجهيزات التصوير بالرنين المغناطيسي، وتوفر مضخمات قوية وبرمجيات للمعالجة الإشارات للاستخدام في التطبيقات الطبية والأغراض البحثية.

11- «نُظم الحواسب الطبية المحدودة» «إم سي إس»:

12- «التقنيات الطبية المحدودة» «إم تي إل»:

13- «نيوروبوتيكس»:

14- « نيوروسوفت»:

15- «آر بي إيه رينام»:

16- «إس بي سي دوزا»:

17- «ريتم أو كيه بي زد ايه أو»:

18- «بي بي لاب»:

19- «ريافيت»:

20- «توناس كلوب لأجهزة التمارين المبتكرة»:

21- «سيبريبور إل إل سي تي إم» «بايكال ليجند»:

22- «سيجما لاب»:

23- «تي دي إل تيكستايل إل إل سي»:

24- «ترايتون للنظم الإلكترونية المحدودة»:

25- «كيه. كيه ميدفيجن»:

تتواجد كافة الشركات الروسية المشاركة في المعرض في خمس منصات للعرض داخل جناح المعارض الوطنية.

يتجاوز عدد الجهات العارضة المشاركة في المعرض 4000 جهة تنتمي إلى 68 دولة، فيما يبلغ عدد زوار المعرض 97.000 شخص سجلوا أسمائهم قبل بدء فعاليات المعرض بشهر.

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