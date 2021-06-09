شراكة بين «آفاق الإسلامية للتمويل» و«التمويلات الاجتماعية»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «آفاق الإسلامية للتمويل» شراكة استراتيجية مع شركة التمويلات الاجتماعية TSLC، وهي منصة تمويل ائتماني تعتمد الذكاء الاصطناعي، مقرّها سنغافورة. وتهدف الشراكة إلى توفير الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة وقائمة البيانات الضخمة التي تمتلكها TSLC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مقرّها الإقليمي الذي أنشأته في الإمارات.

جاء الإعلان عن الشراكة وخطط إطلاق المنصة عبر أسواقٍ مختارة في المنطقة، خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في فندق «والدورف أستوريا» في دبي، وجرى فيه استعراض الحلول المالية المناسبة والمتميّزة وذات التكلفة المنخفضة التي يمكن للفئات الأقلّ دخلاً الاستفادة منها.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «يسعدنا أن تكون «آفاق» هي الشركة التي اختارتها TSLC شريكاً استراتيجياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يسعدنا أن نجلبها إلى الإمارات لتجعل مقرّها الإقليمي فيها، وهذا دليلٌ أولاً على المكانة التي تحتلّها دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم، وثانياً على الدور المتقدّم الذي لعبته «آفاق الإسلامية للتمويل»، والموقع الذي تتبوأه في طليعة الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات والمنطقة».

ولفت إلى أنّ «ما يميّز الشراكة هو توسيع دائرة عملائنا لتشمل بشكلٍ خاص الفئة الشبابية وذوي الدخل الأقلّ، والذين يتطلّعون إلى تأمين التمويل لمشاريعهم الصغيرة، ومنحهم تجربة مالية رقمية فريدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح لهم الحصول على ما يحتاجون إليه في أيّ وقت، وفي أيّ مكان، وخلال دقائق عبر التطبيقات المتوفّرة على الهواتف الذكية.

شركة فرعية

وأنشأت TSLC شركة فرعية مملوكة منها بالكامل في سوق أبوظبي العالمي، كما تدير في الهند شركة تمويل متكاملة ومتنوّعة تعتمد أحدث التقنيات في مختلف أعمالها، معروفة باسم CASHe، وهي منصة تمويل في الهند، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل خدماتها سلسلة كاملة للأعمال المالية الرقمية، من التمويل عبر التطبيقات الذكية، إلى التمويل غير المصرفي وميزة الدفع لاحقاً وغيرها.

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