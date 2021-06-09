«الإمارات للتنمية» و«رأس الخيمة الوطني» يوفران تمويلاً للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وقّع مذكرة التفاهم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني. وتندرج الاتفاقية في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية بالإضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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