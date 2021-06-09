تعيين فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً لـ «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أن مجلس إدارتها اعتمد تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى الحساوي مسؤولية الإشراف على تنفيذ أجندة التحول التي حددتها الشركة خلال المرحلة القادمة.

وذكرت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، أن الحساوي كان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة منذ 17 سبتمبر 2020.

ويحمل الحساوي درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة، وحصل في 2005 على شهادة برنامج الاتحاد الدولي للأعمال من كلية الأعمال في لندن.

وكان الحساوي الذي يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تولى في سبتمبر من العام الماضي منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، ونجح منذ ذلك الحين في قيادة وتوجيه عمليات الشركة وتحقيق نمو مستمر خلال ربعين ماليين متتاليين، مما ساهم في نمو صافي أرباح الشركة.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: وضع مجلس الإدارة استراتيجية طموحة وواضحة المعالم والأهداف لإحداث تحولات إيجابية بنموذج عمليات الشركة بداية من منظومتها المؤسسية الداخلية وصولاً إلى عملياتها وخدماتها المقدمة للعملاء. ونحن على ثقة بقدرة الحساوي على البناء والاستفادة من الزخم الذي حققته الشركة بما يضمن تدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي السريع والمستدام.

مناصب

انضم فهد الحساوي إلى الشركة في 2006، وتولّى منذ ذلك الحين العديد من المناصب والأدوار الوظيفية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي للإشراف على عمليات وخدمات الاتصال في علامتي دو وفيرجن موبايل.

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