المصدر: دبي – عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس وسط استمرار زخم السيولة، حيث انخفض سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، فيما ارتفع سوق أبوظبي للجلسة الثالثة مدعوماً بمكاسب العقارات والبنوك والاتصالات.

وتراجع سوق دبي بنسبة طفيفة 0.12%، ليغلق عند 2835.5 نقطة، بضغط من بعض أسهم البنوك والعقارات والاستثمار، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى قياسي جديد 6670.65 نقطة، مع صعود أسهم «الدار» و«اتصالات».

وارتفعت السيولة المتداولة إلى 1.72 مليار درهم، منها 204.3 ملايين في دبي، و1.52 مليار بأبوظبي. وجرى تداول نحو 274 مليون سهم، منها 106.3 ملايين في دبي، و167.65 مليوناً بأبوظبي، بإجمالي صفقات 6984 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.47% على سوق دبي، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.1% فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.2%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.46% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.6%، وانخفض قطاع العقارات 0.05% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.24%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.80%.

وقلل صعود قطاع الاتصالات من تراجع المؤشر العام السوق، حيث ارتفع بنسبة 2.96% بعد ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع السلع 1.08%. كما انخفض قطاع النقل بنسبة 0.08%، بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وتصدر «الإمارات للمرطبات» النشاط بنحو 512.4 مليون درهم، ثم «مصرف السلام - البحرين» بنحو 439.59 مليون درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» بسيولة 213.44 مليوناً.

وجاء سهم «مجموعة السلام القابضة» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 4.12%، فيما كان «الإمارات للمرطبات»، الأكثر هبوطاً بنسبة 9.9%. واتجه الأجانب والمواطنون للبيع بصافي استثمار بلغ 342.4 مليون درهم في مقابل اتجاه العرب والخليجيين للشراء.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي الصعود بدعم قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6%، بفعل مكاسب «أبوظبي التجاري» بنسبة 3.12%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.2%، . وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع العقارات 0.93%. وقفز قطاع الصناعة 2.5%. وتصدّر «العالمية القابضة»، النشاط بالقيم، بنحو 764.04 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 264.84 مليون درهم.

وتصدر الأسهم الرابحة «أسمنت الخليج» بنسبة 14.9%، فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكبر تراجعاً بنحو 8.8%. واتجه الأجانب للشراء بصافي استثمار بلغ 71.8 مليون درهم في مقابل اتجاه العرب والخليجيين والمواطنين للبيع.

إفصاحات

★ تجتمع الجمعية العمومية لبنك الاستثمار في 30 يونيو لمناقشة قرار استمرار البنك في مباشرة نشاطه رغم بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر، وفقاً لمتطلبات المادة (302) من قانون الشركات التجارية. وأنشأت حكومة الشارقة- بصفتها المساهم الرئيسي - فريق عمل متخصصاً لإجراء مراجعة تشخيصية للأمور الرئيسية في البنك وتحديد الحلول الاستراتيجية طويلة المدى لحل المشاكل الحالية لديه بالتنسيق مع "المركزي".

★ اتفقت شركة مجموعة الشارقة مع أحد المصارف المحلية على اقتراض 35 مليون درهم لسداد مبلغ الرصيد المتبقي على الشركة، وإغلاق ملف التنفيذ ورفع الحجوزات على عقارات الشركة.

★ أقرت عمومية لشركة الاتحاد للتأمين تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة عن 2020، وانتخاب مجلس إدارة يضم الشيخ ناصر بن راشد المعلا، وعلي راشد النعيمي، وعبدالله الحوسني، ومحمد الحوسني ممثل شركة السالم المحدودة، أحمد العلمي، علياء هرموزي، وبشار الزعبي ممثل شركة البركة انفستمنتس.

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