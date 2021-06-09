558.6 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات خلال الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، بلغت 558 ألفاً و625 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 7 يونيو.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، سجلت تراجعاً طفيفاً على أساس أسبوعي بنسبة 1.6% مقابل 567 ألفاً و721 مقعداً الأسبوع الماضي.

وقفزت السعة المقعدية الأسبوع الجاري بنسبة 190%، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بـ 192 ألفاً و667 مقعداً خلال الفترة المقابلة من 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد 19».

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل 2.5 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ سوق الإمارات على 22.3% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

ووفقاً لبيانات سابقة، أفادت المؤسسة أن شركات الطيران في الإمارات شغّلت 2.66 مليون مقعد مقابل 2.73 مليون مقعد في أبريل الماضي، و2.63 مليون مقعد في مارس. وكانت شغلت 2.35 مليون مقعد في فبراير، و2.57 مليون مقعد خلال يناير.

السعة العالمية

وعالمياً، تعود شركات الطيران إلى زيادة السعة الأسبوع الجاري. ويعتبر هذا الأسبوع الأكثر ازدحاماً منذ 30 مارس 2020، حيث نمت السعة الأسبوعية العالمية 6.4% إلى 67.9 مليون مقعد، ولكن تبقى أقل 40.4% عن الأسبوع المقابل من 2019.

وسجلت القدرة الاستيعابية لمايو 279.9 مليون مقعد، وهو ما يمثل ضعف عدد المقاعد في مايو 2020، ولكنها أقل بحوالي 57% عن المستوى الشهري لعام 2019. وسجلت الصين هدوءاً نسبياً مع انخفاض عدد المقاعد بنسبة 2٪ هذا الأسبوع أي ما يعادل 331 ألف مقعد أقل، فيما شهدت معظم الأسواق الأخرى زيادة في السعة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة زيادة أسبوعية 6.4% إلى 17.6 مليون مقعد، فيما لا تزال قدرة المملكة المتحدة أقل 21% من مستويات 2019 رغم النمو الأسبوعي 3.6%، مع إضافة 28 ألف مقعد.

ورغم النمو القوي هذا الأسبوع من مجموعة من الدول الأوروبية، مع توقع انتعاش الطلب، شهدت ألمانيا وإسبانيا نمواً كبيراً مرة أخرى هذا الأسبوع، مع إضافة أكثر من 174 و285 ألف مقعد على التوالي. ومع تخفيف قيود السفر الأخيرة في إيطاليا، زادت السعة الأسبوعية 58%، ما أدى إلى تقدمها 6 مراكز في أعلى 20 سوقاً.

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