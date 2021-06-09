«ديزرت كنترول» تنطلق من دبي للحد من التصحر عالمياً

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة «ديزرت كنترول» الناشئة ضمن حاضنة «in5» المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، أنها أصبحت جاهزة لإطلاق ابتكارها المكون من مزيج طبيعي يسمى «نانوكلاي» بشكل تجاري، حيث يهدف هذا الابتكار المكون من مواد طبيعية فقط إلى المساهمة في جهود الحد من التصحر عالمياً وتحويل رمال الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة.

وتعد «ديزرت كنترول» أحدث شركة تتخرج من حاضنة الأعمال «in5» في دبي بعد نجاحها في جمع حوالي 85 مليون درهم خلال عملية الاكتتاب الأولي في منصة التداول متعددة الأطراف «Euronext Growth Oslo» التي تشرف بورصة أوسلو على تشغيلها. وقد افتتحت الشركة مكاتب لها في دبي وأبوظبي تمهيداً للتوسع إقليمياً.

ومن الجدير بالذكر بأن الأرض تخسر 12 مليون هكتار من الأراضي الخصبة بسبب التصحر سنوياً فيما تسمح التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في تطوير «نانوكلاي» للتربة السطحية والتربة الرملية ورمال الصحراء بالاحتفاظ بالمياه والمكونات المغذية فضلاً عن قدرتها على إعادة تخضير الأراضي القاحلة واحتجاز ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون وخلق آلاف الوظائف المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع المخاوف من ندرة المياه إلى أعلى مستوى لها، حيث تشير التقديرات إلى أن الزراعة وإنتاج الغذاء يستهلكان أكثر من 70 بالمائة من جميع المياه العذبة المتوفرة عالمياً.

عم المستمر الذي تلقوه خلال مرحلة النمو، معبراً عن فخره بأنهم من الشركات التي تخرجت من حاضنة «in5».

وقال أولي كريستيان سيفيرستن الرئيس التنفيذي لشركة «ديرزت كنترول»، إن مزيج «نانوكلاي» سيسهم في تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات ودول المنطقة، والحفاظ على المساحات الخضراء والغابات في أنحاء الدولة يتطلب استخدام كميات هائلة من المياه لكن إذا حولنا 50 % من هذه المياه إلى الزراعة وإنتاج الغذاء، ستكون النتائج مدهشة، كما أن تحويل رمال الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة وقادرة على احتجاز الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي يساعد على معالجة مشاكل ندرة المياه والأمن الغذائي والعمل من أجل المناخ في الوقت نفسه.

فرص هائلة

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام، إن ثمة فرصاً هائلة للابتكار والشركات الناشئة، معرباً عن سعادته بأن تكون شركة ديزرت كنترول ضمن الشركات المبكرة التي استفادت من برنامج حضانة الأعمال والبنية التحتية والمرافق المتقدمة التي توفرها المدينة بهدف تحويل الأفكار في المراحل المبكرة إلى مشاريع ناجحة تجارياً، وهذا يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تدرك أن الابتكار يشكل ركيزة التنمية ويدعم خطة دبي الحضرية 2040.

مزايا

انضمت «ديزرت كنترول» إلى حاضنة «in5» في عام 2018 واستفادت بسرعة من مزايا سهولة تأسيس الأعمال ومساحات العمل المشتركة والإبداعية والمرافق والمعدات المتخصصة وفرص تعزيز العلاقات. واختيرت الشركة ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

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