مجموعة «إينوك» و«دناتا» تجددان شراكتهما الممتدة على مدار 25 عاماً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إينوك» وشركة «دناتا» تجديد شراكتهما الممتدة على مدار أكثر من 25 عاماً، لتواصل المجموعة خلالها توفير الزيوت ومواد التشحيم لأسطول «دناتا» الأرضي، الذي يضم نحو 6,000 من المركبات والمعدات.

وتوفر «إينوك» عبر محفظة منتجاتها الواسعة زيوت محركات الديزل والبنزين لكل المعدات والمركبات التابعة لشركة «دناتا» في مطار دبي الدولي، ودبي وورلد سنترال. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تمتد شراكتنا الناجحة مع شركة «دناتا» على مدار 25 عاماً، ويأتي تجديدها ليؤكد من جديد ثقتها المطلقة بكفاءة وجودة منتجاتنا. ومن جهتنا، نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي تربطنا مع «دناتا» وسنواصل بالتأكيد دعم نجاحها وازدهار عملياتها، عبر تزويدها بالمنتجات المطابقة لأرقى معايير السلامة والجودة العالمية.

وقال جعفر داود، نائب الرئيس الأول لخدمات خطوط الطيران- دبي في «دناتا»: مع ما يزيد على 8,000 من الأصول العاملة في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، تمثّل الصيانة أساساً جوهرياً لتحقيق السلامة في عملياتنا.

ويأتي تعاوننا مع «إينوك» ليشكل استمراراً لشراكة راسخة في توريد أجود أنواع الزيوت ومواد التشحيم، ويتيح لنا التعاون مع خبراء إينوك المتخصصين لتوزيع واختبار وفحص زيوت التشحيم، عبر مرافق الصيانة الثمانية لدينا، ما يساعدنا على التطوير المستمر لخطط الصيانة التي تركّز على الموثوقية الأكثر فعالية وكفاءة.

وكل منتجات إينوك مطابقة لأحدث مواصفات «المعهد الأمريكي للبترول» (API)، وتعدّ المجموعة من أولى الشركات في المنطقة، التي تقدّم مجموعة متكاملة من زيوت التشحيم المتطوّرة التي تلبي أعلى المعايير.

60 دولة

توفر إينوك مجموعة متنوعة من زيوت ومواد التشحيم المصممة للاستخدام في العديد من القطاعات، بما فيها السيارات، والقطاع الصناعي، والقطاع البحري، والمحركات الثقيلة التي تعمل بالديزل، والاستخدامات التجارية. وتتوفر منتجات إينوك في 60 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة وشبه القارة الهندية.

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