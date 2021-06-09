326 ملياراً قيمة 71 مشروعاً منجزاً بدبي 2020

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت بيانات رسمية عن إنجاز 71 مشروعاً عقارياً في دبي، خلال عام 2020، وبلغت قيمة تلك المشاريع، التي تتنوع بين المجمعات السكنية والتجارية وناطحات السحاب، أكثر من 326 مليار درهم.

وطبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، فإن شركات التطوير العقاري تواصل بحماس إنجاز وتسليم المشروعات، خلال العام الجاري، إذ جرى إنجاز 12 مشروعاً، بقيمة 2.37 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويرى مراقبون أن عمليات إنجاز المشروعات تتواصل، بفضل عوامل عدة، أبرزها آليات تنظيمية تجمع بين الصرامة والمرونة، صاغتها وتطبقها دائرة الأراضي والأملاك، بهدف الحيلولة دون تأخر الإنجاز وتسليم المشروعات للمستثمرين.

وأوضحوا أن شركات التطوير العقاري ماضية بإنجاز مشاريعها، وتبذل قصارى جهودها للاستفادة من الإقبال الدولي على الاستثمار في عقارات دبي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، ما أسهم في رفع معنويات العديد من تلك الشركات، فعجلت مؤخراً بإطلاق مشاريع سكنية جديدة.

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