بدء اجتماعات اتحاد غرف التجارة العربية

المصدر: (دبي - وام)

ترأس محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، اجتماعات الدورة الـ«131» لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت بشكل حضوري، وافتراضي في دبي، أمس، تحت عنوان: «القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي».

ورحب الرميثي- في كلمة له- برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية في بلدهم الإمارات، التي كانت وستظل موئلاً للأشقاء العرب، ونوه بأهمية الخروج بقرارات مهمة خصوصاً في ظل التحديات والظروف، التي يمر بها العالم خلال جائحة «كورونا»، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي ويلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية، وأهداف العمل العربي المشترك.

و ناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وصدرت قرارات مهمة بشأن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية عبر القطاع الخاص، ووافق رؤساء اتحادات الغرف العربية بالإجماع على استمرار أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي في منصبه لأربع سنوات جديدة.

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