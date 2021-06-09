غرفة دبي تبحث متغيرات التجارة العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً حواراً افتراضياً حول التغيرات الجذرية في التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات «سلسلة حوارات 360» التي أطلقتها غرفة دبي العام الماضي بهدف إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال للاستفادة من تجارب وخبرات المختصين.

وتحدث في الندوة كيبور جينا، المدير التنفيذي في غرفة التجارة والصناعة لعموم أفريقيا، والدكتور تيمور بايج، المدير العام وكبير الاقتصاديين في مجموعة أبحاث «DBS»، وخافيير بينا كابوبيانكو، الأمين العام لجمعية مصدري الخدمات في أمريكا اللاتينية.

وأشار حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي في كلمته إلى أن جائحة كورونا قد أثرت على المنظومة التجارية العالمية.

وأضاف الهاشمي : «يعتبر الجواز اللوجستي العالمي أحد الأمثلة على التزام دبي بدعم التجارة العالمية وترسيخ دورها كمحفز للنمو في ظل المتغيرات العالمية، حيث إن البرنامج يهدف إلى زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة».

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