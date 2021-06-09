«سيمرايز» تفتتح أحدث مختبراتها في دبي لحلول مكسبات الطعم

المصدر: (دبي- البيان)

افتتحت «سيمرايز أيه جي» أكثر مختبراتها تطوراً للتطوير والتطبيق والاختبارات الحسية في مدينة دبي، حيث تهدف الشركة من خلال هذا المقر إلى تقديم وتصميم أفضل حلول مكسبات الطعم للعلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.

وأعلنت الشركة انتقالها مؤخراً إلى مبنى برج الذهب الواقع في مركز دبي للسلع المتعددة، سعياً منها لتلبية متطلبات شركائها واستيعاب فريق عملها المتنامي. وتعمل سيمرايز في الشرق الأوسط منذ عدة عقود، وكانت افتتحت مكتبها الإقليمي الأول في دبي في 2005. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة نمواً كبيراً بشكل سنوي مع شركائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمتد المركز على مساحة 10500 قدم مربع، حيث يشغل كامل الطابق 36 من برج الذهب، وصممت مساحة العمل بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة الأربعة التي تتبناها الشركة؛ البصمة والابتكار وتوفير المصادر والرعاية.

كما تعمل الشركة للوصول إلى وضع «متعادل الأثر الكربوني»، لدعم الهدف العالمي للشركة المتمثل بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول العام 2025، والوصول إلى عمليات صديقة للمناخ بحلول 2030 فصاعداً.

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