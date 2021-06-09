الإمارات تنتظر موجة تدفقات استثمارية بعد قانون ملكية الشركات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن موجة من التدفقات الجديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقبلة على الإمارات بعد أن شهد مطلع يونيو الجاري تفعيل القانون الذي يتيح ملكية الأجانب لنسبة 100% من الشركات العاملة على أرض الدولة في قطاعات معينة.

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون التجارة والتمويل حول العالم تقريراً أمس عن تفعيل القانون وتأثيره على المناخ الاستثماري في الإمارات. وأوضح التقرير أن القانون الذي جرى الإعلان عنه في نهاية العام الماضي يعد بمثابة أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي بدأت حكومة الإمارات تتخذها منذ فترة في إطار خطة التنوع الاقتصادي، ثم بدأت تتجه إليها على نحو أكثر كثافة خلال العام الماضي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» وأيضاً انخفاض أسعار النفط.

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