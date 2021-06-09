«مبادلة» ضمن تحالف لشراء حصة بأنابيب «أرامكو»

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» إنها انضمت إلى كونسورتيوم، تقوده إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز، التي مقرها الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49% في شركة «أرامكو لأنابيب النفط».

ووافقت «أرامكو» في أبريل على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم، بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة، منذ طرح عام أولي قياسي، جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر عام 2019. وسوف تحتفظ شركة «أرامكو» بنسبة 51% من شركة «أرامكو لأنابيب النفط»، والتي تم تشكيلها حديثاً مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاماً عن النفط الخام، الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.

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