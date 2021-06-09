4 مليارات لرهن عقاري في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 5.8 مليارات درهم، ورجع الارتفاع في قيمة التصرفات إلى الرهونات التي سجلت 4.87 مليارات درهم منها 20 رهن أراض بـ 4.77 مليارات و56 رهن فلل وشقق بقيمة 96.58 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة ورسان الثانية بقيمة 4 مليارات، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 921.67 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 178.88 مليوناً و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.8 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 82 مليوناً تلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

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