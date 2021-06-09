«اتصالات» تدرج سندات في سوق أبوظبي بمليار يورو 14 يونيو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج برنامج السندات متوسطة الأجل الصادرة عن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بقيمة مليار يورو في السوق اعتباراً من 14 يونيو.

ويأتي إدراج السندات التي تتكون من فئتين استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات ولأحكام المادة 13 من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشملت قائمة أحكام تسعير السندات فئة من السندات تصل قيمتها لـ 500 مليون يورو بفائدة ثابتة 0.375% تستحق عام 2028، وبحيث سيتم دفعها بتاريخ 17 مايو كل سنة وحتى تاريخ الاستحقاق. وتضم الفئة الثانية من السندات أيضاً إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة ثابتة نسبتها 0.875% تستحق عام 2033 وتدفع ابتداء من 17 مايو 2022.

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