البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الإمارات للعامين الجاري والمقبل، وذلك وفقاً للأرقام الواردة في تحديث يونيو 2021، من سلسلة «الآفاق الاقتصادية العالمية»، بالمقارنة مع إصدار يناير الماضي من نفس السلسلة التي يصدرها البنك بصفة دورية لرصد اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 1.2%، بارتفاع نسبته 0.2% عن توقعات يناير الماضي، فيما توقع التقرير أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2.5% في 2022، وبارتفاع نسبته 0.1% عن توقعات يناير الماضي.

وتطرق البنك إلى الحديث عن تعافي اقتصاد الإمارات من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، فذكر أن التعافي اكتسب زخماً واضحاً من واقع البيانات المتاحة منذ مطلع العام الجاري، وذلك بفعل عدد من العوامل وهي: حملات تطعيم السكان بلقاحات مضادة للجائحة، واتخاذ الحكومة خطوات محفزة للاقتصاد.

وفيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة في 2021، توقع البنك أن تبلغ نسبة النمو 5.6%، وهو أسرع وأقوى معدل نمو اقتصادي بعد حالة كساد يحققه العالم في 80 عاماً.

وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل 2.4% في 2021، و3.5% في 2022، وكلتا النسبتين أعلى من توقعات يناير الماضي بفارق 0.3%.

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