خدمات «أمازون» المنزلية توفر تأجير السيارات رقمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمازون عن إضافة خدمة جديدة تتيح لعملاء خدمات أمازون المنزلية في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة استئجار السيارات رقمياً عبر متجر أمازون الإمارات. كما سيحظى العملاء بخيارات مريحة ومبسّطة لتسهيل عملية حجز السيارات من مختلف العلامات والطرازات، بما فيها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والهاتشباك والسيدان، من مجموعة واسعة من مزودي هذه الخدمة في الإمارات.

وتتراوح مدة استئجار السيارات بين يوم واحد وشهر، كما ستقوم شركات التأجير المختارة بتوصيل جميع السيارات التي يتم حجزها عبر خدمات أمازون المنزلية إلى العنوان المحدد خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات. وفي إطار سعي أمازون لتوفير تجارب عملاء مريحة، ستغطي تكاليف التأجير، التي تبدأ من 44 درهماً إماراتياً يومياً، كامل مدة الاستفادة من الخدمة، إلى جانب رسوم التوصيل والتحصيل وتأمين السيارة من قبل طرف ثالث.

وقال أمين مملوك، المسؤول التنفيذي لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: جاء إطلاق خدمات أمازون المنزلية العام الماضي سعياً منا لتمكين عملائنا من حجز كل ما يحتاجونه من مزودي الخدمات المحليين، والمختارين بعناية، بسهولة تضاهي شراء المنتجات من متجر أمازون الإمارات. ولأننا مستمرون بالابتكار لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، أضفنا خدمة تأجير السيارات رقمياً إلى خدمات أمازون المنزلية ليتمكنوا من استلام السيارة التي يختارونها من منزلهم وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وبذلك نوفر خيارات بديلة تغني عن أسلوب التأجير التقليدي والحاجة للانتظار في الطوابير أو حتى السفر لاستلام السيارة أو دفع وديعة تأمين كبيرة.

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