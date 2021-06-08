دبي تستضيف اجتماعات الدورة الـ 131 لاتحاد غرف التجارة العربية

المصدر: وام

ترأس سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة اجتماعات الدورة الـ/131/ لمجلس ادارة اتحاد الغرف العربية و التي عقدت بشكل حضوري و افتراضي في دبي اليوم تحت عنوان: "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي".

و رحب الرميثي في كلمة له رحب برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية في بلدهم الامارات التي كانت وستظل موئلا للأشقاء العرب.

و نوه إلى أهمية الخروج بقرارات هامة خصوصا في ظل التحديات والظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة كورونا بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد و القطاع الخاص العربي و يلبي تطلعات و آمال الشعوب العربية وأهداف العمل العربي المشترك.

و ناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وصدرت قرارات هامة بشأن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية عبر القطاع الخاص .

و وافق رؤساء اتحادات الغرف العربية بالإجماع على استمرار أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي في منصبه لأربع سنوات جديدة.

وبحث الاجتماع دور الاقتصادات الرقمية في تجاوز الأزمات التي شهدها قطاع الأعمال لاسيما العربي و الاجراءات التي اتخذتها الغرف التجارية و المبادرات التي أسهمت في ديمومة الأعمال و الاستفادة من الاجراءات الاحترازية في استمراريتها خلال الأزمات و اطلاق منصات الكترونية رقمية من شأنها تسهيل تقديم الخدمات و الشهادات و الخدمات

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