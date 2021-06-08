غرفة عجمان تستعرض الباقات التأمينية الموجهة لأعضائها

المصدر: عجمان – البيان

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعي غرفة عجمان إلى توفير بيئة أعمال محفزة لأعضائها ومتعامليها تضمن نمو أنشطتهم وتجذب استثمارات جديدة وذلك عبر تنويع خدماتها واستحداث خدمات جديدة تُمكن مجتمع الأعمال من تطوير واستدامة أعمالهم.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك في مقر الغرفة مع مجموعة اورينت للتأمين، حيث حضر اللقاء عمر الأمين رئيس المجموعة، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في غرفة عجمان.

في مستهل اللقاء رحب عبدالله المويجعي بالحضور وأكد حرص غرفة عجمان بتنويع شراكاتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف إيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة لتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة استثمارية رائدة تتميز بمقومات متنوعة.

تناول اللقاء الجهود المشتركة بين غرفة عجمان ومجموعة اورينت للتأمين حول توفير باقات تأمينية متنوعة لأعضاء ومتعاملي غرفة عجمان، ومنها التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمينات العامة «تأمين السفر والممتلكات وتأمين إصابات العمل وغيرها من الشرائح التأمينية».

وأكد الحضور على ضرورة عقد ورش عمل متخصصة تستهدف أصحاب وممثلي الشركات والمصانع من أعضاء غرفة عجمان حول الباقات التأمينية المتوفرة لأصحاب وآليات الاستفادة منها.

من جانبه وجه عمر الأمين الشكر إلى غرفة عجمان على التعاون الفعال، وأكد أن الشركة حريصة على تطوير التعاون القائم مع غرفة عجمان وتوفير خدمات تأمينية متكاملة وتحديثها بشكل مستمر بما يتواكب مع تطلعات أعضاء غرفة عجمان.

هذا ويُمكن لأعضاء غرفة عجمان الاستفادة من باقات الخدمات التأمينية عبر الموقع الالكتروني لغرفة عجمان www.ajmanchamber.ae، والتواصل المباشر مع فريق عمل متخصص لمتابعة استفسارات الراغبين بالاستفادة من الخدمات التأمينية.

في ختام اللقاء قدم سعادة عبد الله المويجعي درع الغرفة التذكاري إلى عمر الأمين رئيس مجموعة اورينت للتأمين.

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