غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون وسبل دعم التجارة مع أستونيا

المصدر: عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان، آفاق التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيز التجارة البينية مع جمهورية أستونيا، وذلك خلال استقبال المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، يان رينهولد، سفير جمهورية أستونيا لدى الدولة، وحضر اللقاء كل من سالم السويدي، المدير العام للغرفة، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، إلى جانب إيجي ديفون، الرئيسة التنفيذية الممثلة لـ «انتربرايز أستونيا» في منطقة الخليج.

وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يوفرها الطرفان في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من إمارة عجمان وجمهورية أستونيا.

وأكد المويجعي أن الزيارة تأتي بهدف ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات في المجالات الواعدة وخاصة قطاعي التجارة والسياحة، منوهاً إلى أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة وحيوية لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على الفرص وتحديداً في مجال توظيف التكنولوجيا في الصناعة، الأمر الذي تتميز به جمهورية أستونيا.

وذكر أن جمهورية أستونيا تتمتع بعلاقات وثيقة ومتنامية مع دولة الإمارات، ما يعزز فرص تنمية العلاقات التجارية لتشمل مجالات جديدة، يمكن للطرفين الاستفادة منها نحو تنمية وتطوير مجتمع الأعمال بإمارة عجمان، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من معرض «إكسبو 2020» لزيادة مستوى التعاون المشترك، كما تم بحث أجندة زيارات الوفود المشاركة في الحدث والقادمة من أستونيا، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بينها وبين المستثمرين والتجار في إمارة عجمان للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية، مع أهمية تبادل البيانات لرصدها بالشكل الأفضل.

من جهة أخرى سلط اللقاء الضوء على أبرز مجالات التعاون بين الإمارة وأستونيا، والتي تركزت في قطاعات: التعليم بشكل عام، والتعليم العالي، فضلاً عن إمكانية فتح قنوات بين الجامعات ومؤسسات القطاع الصحي على وجه الخصوص.

وتعد جمهورية أستونيا من الدول المتقدمة جداً في قطاعات التكنولوجيا والابتكارات الرقمية على مستوى العالم، حيث تحظى هذه القطاعات بحجم استثمارات كبير وموثوق. وقد ساهمت جائحة «كوفيد 19» بتوسيع نطاق التحول الرقمي على كافة الصعد.

وشهد ختام اللقاء تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ويان رينهولد، سفير جمهورية أستونيا.

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