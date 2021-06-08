دو تعقد شراكة بين «دو» و«فيليبس» لتسريع تحوّل خدمات الرعاية الصحيّة القائمة على البيانات في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت رويال فيليبس، الشركة العالمية التكنولوجيا الصحية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دعماً لاستراتيجية الصحة في دبي 2021، وسعياً لتسريع عملية التحول المهمة والقائمة على البيانات لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات.

وستركّز الشراكة الأولى من نوعها على توحيد الجهود لتحقيق رعاية مبنية على القيمة عبر النهوض بمستوى تجارب المرضى ومتخصّصي الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحيّة وتخفيض التكاليف في جميع جوانب قطاع الرعاية الصحية.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في شركة دو: لطالما تمثّلت أهداف عملياتنا التشغيلية في الجمع بين الأفراد والشركات لدعم التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية.

وبالرغم من التأثير الواضح لأزمة كوفيد-19 الذي غيّر توجه منهجيتنا لفترة مؤقتة، لتصبح استمرارية الأعمال والربط السلس بين جميع أولوياتنا القصوى، إلا أن الأحداث الأخيرة ساهمت في تسريع المساعي لتحقيق التحوّل الرقمي المنشود الذي يساعد أفراد المجتمع على تحسين مستوى الاهتمام بصحّتهم في مختلف مراحل حياتهم.

وبصفتنا مؤسسة وطنية رائدة، نفخر بالمساهمة في الجهود المبذولة في هذا المجال، ونتطلّع للتعاون مع شركائنا في فيليبس لتحقيق أهدافنا المشتركة في الوقت المناسب.

وظهور خدمات الرعاية الصحية بصيغتها الافتراضية وبما تنطوي عليه من قدرات وإمكانات، يعود إلى ما قبل أزمة كوفيد-19، فعلى سبيل المثال، أدى النمو السريع والمستدام لخدمات التصوير خارج المستشفى على سبيل المثال، إلى ظهور وحدة العناية المركزة عن بُعد أو وحدة العناية المركزة الإلكترونية التي أتاحت لأخصائيي الرعاية الصحية التواصل عن بعد مع الكوادر الميدانية وتوجيههم لمتطلبات رعاية المريض، وتبادل المعلومات بشكل مباشر.

وفي الوقت المناسب، ستسهم البنية التحتية التي ستقدّمها دو إلى جانب التطورات التقنية من شركة فيليبس، في توفير التحليلات التنبؤية وقدرات البيانات التصورية وإعداد التقارير للعاملين في مجال الرعاية الصحّية.

وسيُمكّن هذا المزيج الناجح النظام الصحّي المحلّي من الوصول إلى المعلومات المهمة للمريض واتخاذ القرارات المصيرية في غضون أجزاء من الثانية، والحيلولة دون تدهور حالة المريض الموجود في الأقسام الطبية العامة من خلال النتائج التي تقدّم إنذارات مبكرة في حال وجود خطر.

وقال فينشينزو فينتريشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: تتمثل أهدافنا الأساسية في النهوض بمستوى صحّة الناس ورفاهيتهم عبر الابتكار الهادف.

وندرك دور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير خدمات الرعاية الصحية عبر نقل المعلومات بشكل أسرع ورقمنة البيانات المعقدة، ما يعزّز تواصل متخصّصي الرعاية الصحية مع المرضى بشكل فعال، ويتيح لهم الاستفادة من تقنيات الرعاية المعزّزة بالتكنولوجيا لتقديم رعاية عالية الجودة من أي مكان من العالم.

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