«زينة» تجمع 7.5 ملايين دولار في أحدث جولة تمويل في مقرها بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زينة» (Ziina) التطبيق الإلكتروني للدفع وإرسال واستقبال الأموال من شخص لآخر «المدفوعات من نظير إلى نظير» في الإمارات بدعم من شركة «واي كومبيناتور» الأمريكية؛ عن جولة تمويلية بقيمة 7.5 ملايين دولار اختتمت في مايو إذ ستساعد تلك الجولة الشركة في إطلاق خدمة المحفظة الجديدة وتعزيز خطط التوسع في السعودية.

وتلقت الشركة تمويلاً من مستثمرين مثل «أفينير جروث كابيتال»، و«كلاس 5 جلوبال»، بمشاركة «ومضة كابيتال» و«اف جي لابس»، «غراف فنتشرز»، و«جود ووتر كابيتال»، مجموعة جبار للإنترنت و«او تي اف جسور فنتشرز».

تخطط «زينة» للاستفادة من العائدات لإطلاق تطبيق المحفظة المرتقب مع أكثر من20.000 مستخدم بحسابات مثبتة في قائمة الانتظار.

وتضم الجولة التمويلية الجديدة لدى «زينة» كبار المستثمرين الأمريكيين، والمستثمرين الإقليميين، ونخبة من كبار مؤسسي التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي. وتم تأسيس الشركة حديثاً في عام 2020 من قبل رواد محترفين مثل فيصل طوقان وسارة طوقان وأندرو جولد.

وتُعد «زينة» أحدث إضافة إلى النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط والاستفادة من تبني المنطقة السريع للوائح التنظيمية الملائمة للتكنولوجيا المالية.

تقدم «زينة» لمستخدميها في الإمارات خدمات مبسطة للدفع وإرسال واستقبال الأموال من شخص لآخر «المدفوعات من نظير إلى نظير»، مع خطط واعدة للتوسع في السعودية والأردن بحلول عام 2022.

وتتمثل مهمتها في تسهيل طرق الدفع إلكترونيّاً عبر الهاتف النقال (الجوال) والسير في خُطى ثابتة نحو مجتمعات غير نقدية في الشرق الأوسط.

وفي يناير 2021 تم اختيار شركة «زينة» من قِبل شركة «واي كومبيناتور» كجزء من برنامج تسريع نمو أبرز الأعمال والشركات الناشئة، حيث يتمتع فريق عمل «زينة» بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة النطاق من المستثمرين ومجموعة مختارة من الموجهين أصحاب الخبرة العالية.

واستقطبت «زينة» مواهب عالمية وإقليمية من «آبل»، و«أوبر»، و«كريم»، و«كوين بيس»، و«أوراكل»، و«جامعة ستانفورد»، و«ياندكس». وتخطط «زينة» للاستفادة من توظيف أصحاب الكفاءة العالية لتعزيز خططها في التوسع الإقليمي.

وقال فيصل طوقان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـشركة «زينة»: ستعزز هذه الجولة التمويلية خططنا التوسعية داخل السعودية وستدعم أيضاً إطلاق تطبيق المحفظة المرتقب الذي سنقدمه مع الشريك المصرفي الجديد قريباً.

وسنعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التمويل لمواصلة جذب أفضل المواهب العالمية للارتقاء بخدمات «زينة» وجعل التطبيق من أساسيات المعاملات المصرفية اليومية للمستخدمين.

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