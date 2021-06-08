71 % من موظفي مركز دبي المالي العالمي واثقون من حصولهم على المكافآت

المصدر: دبي- لندن – البيان

أكد 71% من 1000 مشارك في استطلاع تاريخي، أنهم يتمتعون الآن بمستوى عالٍ من الثقة بشأن تلقي مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرة مكان العمل الحالي (في مركز دبي المالي العالمي)، ووفقاً لاستطلاع تم إجراؤه خلال استبيان إلكتروني باستخدام يوجوف أومنيباس بين 10 و16 فبراير، وكان إجمالي العينة 1002 حول تعويضات نهاية الخدمة في الإمارات العربية المتحدة بتكليف من شركات زيورخ وايكويم وميرسر إلى شركة إنسايت ديسكفري لقياس تصورات خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي، فإن 71% من موظفي مركز دبي المالي العالمي واثقون تماماً من تلقّي مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة عند ترك مكان العمل الحالي.

تَبرز الثقة بخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل بشكل خاص عند مقارنة ردود الموظفين في مركز دبي المالي العالمي مع أقرانهم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث قال 40٪ فقط من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة الموظفين خارج مركز دبي المالي العالمي إنهم على دراية بكيفية الحصول على المكافأة في مكان عملهم، وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم.

كان ثلثاهم أيضاً واثقين من أنهم يعرفون كيف تتم المكافأة، وكذلك ما تعنيه لهم من الناحية المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 30٪ من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة يملكون إما مستوى أساسياً فقط من الوعي حول المكافأة في مكان عملهم، أو أنهم غير مدركين تماماً لها.

بالإضافة لذلك، كان 35٪ من الموظفين الإماراتيين الذين أجابوا على الاستبيان إما «ليسوا كثيراً» أو «ليسوا على الإطلاق» واثقين من تلقّي مدفوعات المكافأة عندما يحين الوقت.

يُظهر المستوى الأعلى من الثقة والتفاهم بين موظفي مركز دبي المالي العالمي، الذين كانوا يعملون مع خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل خلال العام الماضي فقط، «الثقة الكبيرة التي نشأت - في مثل هذا الوقت القصير - من خلال الشفافية الكبيرة وإمكانية الوصول والتحكم الشخصي التي توفرها خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، بحسب ما قال نايجل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري.

وفي الوقت نفسه، سلّط الاستطلاع الضوء على فجوة الادخار بين الوافدين والموظفين الآخرين في دولة الإمارات.

على سبيل المثال، 45٪ من الموظفين الوافدين إما لم يكن لديهم وسيلة للحفاظ على مستوى معيشي لائق في فترة التقاعد، أو كانوا يخططون للعمل بعد سن التقاعد للحصول على دخل كاف، بينما قال 61٪ من الوافدين إنهم لا يملكون أبداً مدخرات طويلة الأجل عند التقاعد.

تعويضات مؤجلة

أوضحت كلوديا مالدونادو، رئيسة حلول التعويضات المؤجلة في ميرسر ميدل إيست، أن آراء موظفي مركز دبي المالي العالمي المطلعين على خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل توضح أهمية البرنامج في تركيز الموظفين الأفراد على الحاجة إلى الادخار من أجل مستقبلهم، من خلال تقديم خيارات استثمارية مرنة وجذابة قادرة على تلبية متطلبات الموظفين الأفراد وأهداف مدخراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تسهيل نهج جديد للادخار من خلال مكان العمل، فإن عدداً متزايداً من الموظفين»يختارون أيضاً تقديم مساهمات طوعية إضافية من رواتبهم في برنامج المدخرات في مكان العمل«بحسب قولها.

الأهم من ذلك، من خلال تقديم قدر معين من الحماية للأفراد من حيث المكافأة، وضعت خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل طريقة جديدة في مساعدة الموظفين على اتخاذ الخطوة الأولى في بناء خطط الادخار والتقاعد الشاملة.

كما قالت رينا فيفيك، المسؤول التنفيذي الأول في زيورخ وركبليس سولوشنز: نأمل أن يساعد نجاح برنامج المدخرات في مكان العمل أيضاً المزيد من الوافدين على إدراك الحاجة إلى التخطيط، للبدء في وضع استراتيجيات مالية مناسبة ومناسبة لدعمهم في التقاعد، والتي تنطلق من فوائد اليقين الأكبر في المدخرات المتعلقة بالموظفين.

تشير نتائج المسح أيضاً إلى وجود مجال أكبر لاستخدام برنامج المدخرات في مكان العمل كمعيار للمضي قدماً.

حلول منظمة

وعلق كريس كاين مدير خدمات العملاء (الشرق الأوسط) في إكويوم قائلاً: إن التخطيط الكبير، ولا سيما الاستشارات الواسعة في المجال، والتي دخلت في تطوير هذا التشريع، وفي نهاية المطاف، تفاصيل خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل،»تقدم مخططاً قابلاً للتطبيق، وتم تجربته واختباره الآن، لبقية الإمارات - وربما حتى في المنطقة - لبناء ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل بدعم من الحلول المنظمة التي تمكن بشكل فعال من الانضباط والاتساق ".

تم إجراء الاستطلاع حول مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة في أجزاء مختلفة من الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع الإصدار الحادي عشر من بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط.

المنهجية

تم إجراء استبيان إلكتروني باستخدام يوجوف أومنيباس بين 10 و16 فبراير، وكان إجمالي العينة 1002. بالإضافة إلى ذلك أجرت إنسايت ديسكفري استطلاعاً على أفراد يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتج عنه عينة إجمالية قدرها 1,222.

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