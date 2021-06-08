تعاون بين المشرق و«سكاي واردز طيران الإمارات» لتقديم مزايا جديدة لبرنامج مكافآت «سلام»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق عن شراكة توفر لعملاء المصرف إمكانية تحويل نقاط «سلام» إلى أميال «سكاي واردز»، ويمكن لعملاء البنك كسب النقاط على العمليات المصرفية عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان المؤهّلة من المشرق، أو أي من الحلول المصرفية المؤهلة الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة برعاية شركة «بوينتس إنترناشونال»، الشركة العالمية لبرامج الولاء، إذ أصبح بإمكان عملاء بنك المشرق تحويل هذه النقاط إلى أميال «سكاي واردز» بسهولة تامة مع خيارات مكافآت جديدة متميزة من حجوزات السفر مع طيران الإمارات والشركات الشريكة، وباقات الرحلات السياحية من «الإمارات للعطلات» وعروض المطاعم وجولات المعالم السياحية وغيرها الكثير.

وقال كارتيك تانيجا، رئيس المدفوعات في بنك المشرق: «تأتي شراكتنا مع «بوينتس إنترناشونال» و«سكاي واردز طيران الإمارات» في مرحلة مهمة، حيث تسود موجة من التفاؤل على قطاع السياحة والسفر بشأن انتعاش الطلب على السفر والأنشطة المتعلقة بالسياحة، والتي يشتد زخمها مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد 19» في أجزاء كثيرة من العالم.

والعرض الجديد سيتيح لعملائنا الفرصة للاستفادة من نقاط «سلام» للاستمتاع بأهم الامتيازات التي يقدمها برنامج أميال «سكاي واردز»».

ويقدم برنامج العضوية الجديد، والذي يجمع بين اثنين من أبرز برامج الولاء في الإمارات امتيازات كبيرة تعززها التقنيات المتقدمة لشركة «بوينتس إنترناشونال»، الشريك العالمي لما يقارب من 60 من أشهر العلامات العالمية في مجال السياحة والسفر.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»: «سعداء بشراكتنا مع بنك المشرق و«بوينتس إنترناشونال» والتي تتيح لأعضاء برنامج مكافآت «سلام» فرصة تجربة برنامج الولاء الحائز على جوائز «سكاي واردز طيران الإمارات».

وستتيح هذه الشراكة للعملاء تحويل نقاط برنامج «سلام» إلى أميال «سكاي واردز» بكل سهولة والحصول على مكافآت رائعة من ضمنها حجوزات السفر على طيران الشركات الشريكة وترقيات الرحلات والإقامات الفندقية وتجارب لا تقدر بثمن، إلى جانب الكثير من المزايا الأخرى.

ونتطلع لمتابعة العمل عن كثب مع شركائنا وتزويد العملاء بمزيد من الخيارات التي تتيح لهم إنفاق الأميال على عروض متميزة أينما كانوا، سواء على الأرض أم في الجو».

وقال روب ماكلين، الرئيس التنفيذي لدى «بوينتس إنترناشونال»: «بفضل برنامج الاستبدال القابل للتخصيص بالكامل الذي نقدمه، يمكن لبرامج الولاء تقديم مزايا جديدة للعضوية بصورة سريعة وسهلة، مع استخدام موارد أقل لإدارة وبناء حلول الاستبدال من جانبهم.

ويعمل مكتب شركة «بوينتس» في دبي مع طيران الإمارات منذ عام 2018، وقام بتنفيذ العديد من حلول المنتجات التي مكنّت أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من الاستفادة من الأميال وتحقيق عائدات قيّمة لبرنامج الولاء التابع للشركة».

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