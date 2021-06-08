أتلانتس النخلة يطلق مبادرة«مشروع أطلس» بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات

المصدر: دبي- البيان

أطلق منتجع أتلانتس النخلة في دبي مبادرته الجديدة والرائدة في مجال الاستدامة تحت مسمى «مشروع أطلس»، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، والذي يؤكد على الالتزام الشامل للمنتجع بتحقيق الاستدامة، ويسعى إلى تحفيز كل مقيم في دولة الإمارات على المشاركة فيه للتقرب من بيئتهم المحلية وتعزيز دورهم في سبيل خدمة كوكب الأرض.

ويهدف مشروع أطلس من أتلانتس إلى ممارسة الأعمال التجارية بطرقٍ تكون مفيدة للناس ولكوكب الأرض على حد سواء، ويسلط الضوء على أربع أولويات رئيسية، هي العمليات المسؤولة، والتثقيف والتوعية، والمحافظة على البحار والعناية بالحيوان، والمسؤولية المجتمعية للشركات.

وتدعم هذه الأولويات بشكل كامل التزام منتجع أتلانتس النخلة في دبي بالمسؤولية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، وتوفر العديد من الفرص للزوار والضيوف لتجربتها ومعرفة المزيد حول بيئتهم المحلية داخل المنتجع وخارجه.

وقال تيم كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في أتلانتس دبي: «بعد سنوات من الإعداد والتطوير، يسعدنا إطلاق مشروع أطلس» الذي يُعبِّر عن التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة.

ويحمل المشروع في طياته جميع الأعمال الرائدة في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية التي يتبناها فعلياً منتجع أتلانتس النخلة في دبي، بالإضافة إلى رؤيتنا طويلة المدى لقيادة وتبني مفهوم السياحة التعليمية التي تهدف إلى الاهتمام بشؤون الناس وكوكب الأرض ورعايتها«.

وأضاف كيلي:»نطمح من خلال «مشروع أطلس» في إشراك ضيوفنا في المنتجع ضمن جهودنا لدعم عمليات الحفظ البيئي، ومساعدتهم من خلال فريقنا من المتخصصين البحريين المدرَّبين والبيئات المائية المتطورة على اكتشاف ما يخبئه العالم الطبيعي، وكذلك تجربة الأطعمة المنتجة محلياً وذات مصادر مستدامة.

أما الأهم من ذلك، فهو سعينا إلى مساعدة ضيوفنا على إحداث تأثيرات بيئية حقيقية من خلال برامجنا الخاصة والإسهامات التي تُقدَّم لشركاء المشروع الإستراتيجيين مرتين في السنة.

ويتمحور «مشروع أطلس»حول حماية عالمنا الطبيعي والحفاظ عليه من خلال التثقيف والتوعية، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت ونحن في بداية الطريق«.

وصُمِّم مشروع أطلس لدفع مسيرة الاستدامة ليس فقط داخل منتجع أتلانتس النخلة في دبي، بل على مستوى الصناعة، وفي المنطقة وخارجها.

وقد تم اعتماد خارطة طريق طويلة الأجل لمشروع أطلس تركز على تعزيز مفهوم السياحة المستدامة والمسؤولة مع وضع التعليم والتثقيف في جوهرها.

ومن خلال حجز تجربة تعليمية في منتجع أتلانتس النخلة في دبي اعتباراً من 8 يونيو، يكون الضيوف والزوار قد ساهموا بشكل فعال في الحفاظ على البيئة.

فمع كل حجز على تجربة حيوانات بحرية، يتم التبرع بمبلغ 1 دولار أمريكي لمبادرات الحفظ والاستدامة والتعليم البيئي التي سيتم اختيارها مرتين سنوياً كجزء من مشروع أطلس لإحداث تأثير ملموس على العالم الطبيعي.

ويمكن لرواد مطاعم منتجع أتلانتس النخلة في دبي الآن الاستمتاع بمجموعة مختارة من الأطباق المستدامة والعضوية والمنتجة محلياً مع خيارات من الأطعمة التي يتم زراعتها وحصادها في دبي، وذلك في المطاعم التسعة مميزة في المنتجع، وهي»بريد ستريت كيتشن من غوردون رامزي«، و»سي فاير ستيك هاوس«، و»هاكاسان«، و»نوبو«، و»روندا لوكاتيلي«، و»ذا شور«، و»ويف هاوس«، ومطعم»وايت) الشاطئي.

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