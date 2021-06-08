بوراك يبني فرنا على عمق 5 أمتار في صحراء دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

بث كبير الطهاة التركي الأشهر، بوراك اوزدمير، والمعروف باسم، «شيف بوراك»، مقطع فيديو أمس عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، حيث يظهر فيه وهو يصنع حفرة على عمق يبلغ 5 أمتار في قلب صحراء دبي، وذلك لبناء فرن تقليدي تحت الأرض من الطوب الطيني.

وظهر بوراك في المقطع أيضاً بعد انتهاءه من بناء الفرن، وهو يشعل النار في القاع، ثم يضع داخل الفرن قطعاً من الدجاج معلقة في سلاسل حديدة، بعد إضافة التوابل وطبق كبير من الأرز.

واستقطب المقطع نسب مشاهدة هائلة عبر «انستغرام»، حيث تجاوز عدد مشاهداته حتى الآن 5 ملايين مشاهدة، كما نال عددا كبيراً من التعليقات الطريفة.

واشتهر بوراك بعدة سمات اقترنت به وصارت علامات مُميزة له في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يستعرض مهارته العالية في الطهي. ومن أشهر هذه السمات حرصه على النظر أمام الكاميرا أثناء الطهي وابتسامة عريضة تملأ شدقيه، ثم يشير إلى الطعام الذي يطهوه مستعرضاً قدرته على طهيه وانضاجه. كما اشتهر بوراك أيضاً بحبه لطهي الأطباق الكبيرة الحجم إلى حد مفرط والتي تكفي لإعداد ولائم كاملة كصحون الأرز العملاقة التي يعلوها ضأن مشوي كامل، أو شطيرة عملاقة من البرجر مع كمية هائلة من البطاطا المقلية.

ومن سمات بوراك المميزة أيضاً حرصه على بناء أفران تقليدية تحت الأرض لإنضاج الطعام الذي يطهوه، وظهوره في مقاطع فيديو وهو يبني هذه الأفران ثم يضع الطعام بداخلها، كما فعل في مقطع الفيديو الذي بثه أمس من صحراء دبي.

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