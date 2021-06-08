46.4 ملياراً سيولة استقطبتها الودائع لأجل 3 أشهر في أبريل

المصدر: (أبوظبي- وام)

استقطبت الودائع لمدة ثلاثة أشهر سيولة استثمارية جديدة بقيمة 46.4 مليار درهم خلال شهر أبريل بنمو نسبته 11.2% مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتعد هذه الزيادة في هذا النوع من الودائع الأعلى التي تسجل في غضون شهر واحد فقط منذ فترة طويلة، مما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الاستثمار فيها خاصة بعد تساوي نسبة الفائدة عليها مع نظيرتها سواء لمدة 6 أشهر أو عام واحد.

وفي ظل الإقبال الكبير على الودائع لمدة 3 أشهر فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 459 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 مقارنة مع نحو 412.6 مليار درهم في مارس من العام ذاته.

وكان الإقبال الأكبر تركز في وقت سابق على الودائع لأجل من 6 إلى عام لكن تقلص الهامش مع الأجل لمدة 3 اشهر منح الأفضلية للأخيرة التي باتت محط تركيز المستثمرين في الودائع البنكية. يشار إلى أن الودائع لمدة ثلاثة أشهر شكلت نحو 58% من إجمالي رصيد الودائع لمختلف الآجال والتي وصلت قيمتها إلى 791.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، وذلك بحسب إحصائيات المصرف المركزي.

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