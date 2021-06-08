اجتماع اللجان المالية والتنفيذية لاتحاد الغرف العربية

المصدر: (دبي- البيان)

عقدت في دبي أمس اجتماعات تحضيرية للجان المالية والتنفيذية وشؤون الغرف المشتركة، وذلك تحضيراً لانعقاد الدورة (131) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وذلك برئاسة محمد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرف الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي. وجرت مناقشة الوضع المالي للاتحاد، والاطلاع على نشاط الاتحاد السابق، وخطة عمله في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الغرف العربية الأجنبية المشتركة.

(دبي- البيان)وقال رئيس اتحاد الغرف العربية إن الدورة 131 ستعقد تحت عنوان: «القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال، في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي».

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