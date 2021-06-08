جمارك دبي تتصدر التصنيف البلاتيني للابتكار عالمياً

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في جمارك دبي لـ«البيان»، أن الدائرة تصدرت التصنيف البلاتيني لنظام الابتكار من منظمة الأفكار البريطانية (غير الربحية) في التقرير السنوي الخاص بها لنهاية عام 2020، كأول جهة حكومية وعربية على مستوى العالم، وأضاف أن الدائرة تعتبر الثانية في التصنيف البلاتيني على مستوى العالم، حيث تفوقت على العديد من الجهات العريقة في مجال الابتكار.

وأوضح الفردان أن دائرة جمارك دبي حصلت على التصنيف البلاتيني، من منظمة الأفكار البريطانية لمدة 11 عاماً متتالية، فيما حصدت الدرجة الكاملة 100% في هذا التصنيف للسنة التاسعة على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهودها الحثيثة، وتعزيز دورها الحيوي في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتعميمها لتصبح نمط الحياة الذي يميز مجتمعنا.

نتائج مبهرة

وأكد أن جمارك دبي عكفت منذ سنوات على تعزيز بيئة الابتكار، الأمر الذي أهلها للحصول على المركز الأول في التصنيف البلاتيني على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحصول على هذا التصنيف يتطلب عملاً جاداً على مدار سنوات وتجهيز منهجيات وخطط عمل لسنوات.

وقال إن الدائرة أعدت تقييماً داخلياً لإدارة نظم الابتكار لديها قبل التسجيل في نظام التصنيف البريطاني، حيث استطاعت أن تبهر المقيمين الدوليين بعد أن طورت من أساليبها، ما أهلها للحصول على التصنيف البلاتيني في عام 2010، من أول تدقيق كأول دائرة حكومية على مستوى الدولة.

3 جوائز

وأشار الفردان إلى أن جمارك دبي كانت قد توجت إنجازاتها في مجال الإبداع والابتكار خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بتكريم الفرق الفائزة بجوائز الأفكار العالمية وجائزة أفكار الإمارات، حيث فازت الدائرة بثلاث جوائز لفكرة العام الكبرى، أولاها «فكرة جهاز فحص المركبات الضخمة» فئة التقنيات، وفكرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود عن الفئة المالية وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات «بلوك تشين»، أما الجائزة الثالثة ففازت بها الدائرة عن فكرة جهاز ممر التفتيش الجمركي الآمن للحفاظ على صحة وسلامة ضباط التفتيش في أماكن عملهم.

وأكد الفردان أن مركز الابتكار بجمارك دبي يحرص على الاستمرار بتطوير الابتكارات الجديدة، وهذا ما تظهره بوضوح النتائج المحققة في مجال الإبداع والابتكار في العام 2020، حيث بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في العام 2020 نحو 91 ابتكاراً ليصل إجمالي عدد الابتكارات النوعية التي قمنا بتطويرها إلى 237 ابتكاراً، وبلغ إجمالي عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي حتى نهاية عام 2020 نحو 127 جائزة.

ويذكر أنه تم اختيار حسين الفردان كأول عضو إماراتي وعربي في تاريخ منظمة الأفكار البريطانية التي يمتد عمرها لأكثر من 34 عاماً، والتي تعتبر من أعرق المنظمات غير الربحية في العالم الداعمة لنظم إدارة الابتكار، لتتوج جمارك دبي شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأفكار البريطانية من خلال انضمامه عضواً في المنظمة.

مواكبة التطور

تعتبر منظمة الأفكار البريطانية منظمة (غير ربحية) معنية بتحديد واختيار أفضل الابتكارات المؤسسية بشكل سنوي وبطرق وأساليب ومعايير غير تقليدية لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم، ويتم منح اعتماد التصنيف «البلاتيني» الأعلى في العالم لنظام الابتكار إذا كانت كفاءة نظام الابتكار تصل إلى 90% فأكثر.

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