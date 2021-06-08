71 % نمو المعاملات الجمركية في مركز جبل علي

المصدر: دبي - البيان

سجلت المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، من يناير إلى أبريل من العام الحالي، نمواً بنسبة 71 % ليصل عددها إلى 952 ألفاً و232 معاملة مقابل557 ألفاً و318 معاملة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، وبلغت قيمة البضائع في المعاملات المنجزة من يناير إلى أبريل نحو 298.3 مليار درهم، وبلغت كميتها 38.848 مليون طن.

وتمكن مركز جمارك جبل علي من إحباط كافة محاولات التهريب للبضائع المحظورة بالتعاون الدائم مع الإدارة الجمركية المختصة، فبلغ عدد الضبطيات التي أنجزها المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 64 ضبطية وعدد عمليات التفتيش المنجزة 75 ألفاً و434 عملية، وبلغ عدد الحاويات التي خضعت للمسح بأجهزة الكشف الإشعاعي 93 ألفاً و492 حاوية، بينما أنجز المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 51 ضبطية و73 ألفاً و852 عملية تفتيش، وبلغ عدد الحاويات التي تم مسحها بأجهزة الكشف الإشعاعي 76 ألفاً و188 حاوية.

وتحرص جمارك دبي على تطوير قدرة مركز جمارك جبل علي لدعم دوره الاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع، حيث يعمل المركز على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المختصة بمتابعة حركة البضائع التجارية.

وقال يوسف الهاشمي، مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، إن الدائرة وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير العمل في مركز جمارك جبل علي خلال العام 2021 بهدف ضمان تدفق كافة البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز دور دبي كمركز رئيسي للتجارة الدولية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل تعزيز سعادة العملاء ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف إن الدائرة تمكنت من تحسين أداء مركز جمارك جبل علي لزيادة قدرته على ضبط كافة البضائع المحظورة من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في مراكزها الجمركية للوصول إلى أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، وأثبت المركز نجاحه في منع دخول هذه البضائع إلى الدولة من خلال حملة وطن آمن التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لرفع جاهزية المراكز التابعة لها على صعيد حماية المجتمع من مخاطر محاولات التهريب بجهود ضباط التفتيش الجمركي المتيقظين دوماً والمتأهبين باستمرار لصد كافة المخاطر من خط الدفاع الأول عن المجتمع، وقد أصبح في مركز جمارك جبل علي 6 أجهزة للفحص ضمن النظام المتطور لفحص الحاويات تصل قدرتها الاستيعابية فحص 900 حاوية في الساعة.

فحص الحاويات

حقق نظام فحص الحاويات نجاحاً كبيراً في تنبيه المفتشين إلى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها، ما يمكنهم من تحديد الحاويات التي يتم إخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية التابعة للدائرة وأجهزة الفحص الأخرى، وقد تمكنت الدائرة من تطوير قدرات ضباط التفتيش من خلال دورات التدريب المتتابعة.

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