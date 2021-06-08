1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 358 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 701.58 مليون درهم و299 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 634.55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 152.81 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 58.87 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 93.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 225.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة السطوة بقيمة 20 مليون درهم.

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