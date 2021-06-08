«إيباي» تدعم المبيعات الإلكترونية لشركات دبي

المصدر: دبي – البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع موقع «إيباي» المتخصص بالتجارة الإلكترونية، وذلك في خطوة هدفها مساعدة الشركات الأعضاء في الغرفة والشركات العاملة في الدولة، على زيادة حجم مبيعاتها على موقع eBay.com«».

ومن خلال برنامج «إيباي للأعمال- الإمارات»، ستحصل الشركات العاملة في الدولة من أعضاء غرفة دبي على تدريب عملي يشمل مجموعة من الدورات التدريبية المصممة خصيصاً حول كيفية إنشاء متجر رقمي جديد، والتوسع في متجر قائم على موقع «إيباي»، بالإضافة للحصول على خدمات دعم متخصصة من قبل فريق يضم خبراء ومختصين من «إيباي».

كما سيتمكن المشاركون أيضاً من الوصول إلى أدوات وحلول تساعدهم على التواصل والوصول إلى أكثر من 185 مليون مستخدم نشط على موقع «إيباي» في الأسواق العالمية، والاستفادة أيضاً من بوابة متخصصة على الموقع تقدم دعماً وخبرات رقمية مصممة خصيصاً للشركات في دولة الإمارات الراغبة في التوسع بأعمالها وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي للوصول من خلال «إيباي» إلى 190 سوقاً حول العالم، منها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وغيرها.

كما تشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الأعضاء الاستفادة من برامج تدريبية شخصية يقدمها خبراء «إيباي» والإدراج المجاني للشركات، واستشارات متخصصة يقدمها خبراء «إيباي» حول تأسيس تواجد رقمي وتطويره على متجر «إيباي». وسيستفيد أعضاء الشبكة الإلكترونية العالمية الموثوقة الخاصة بغرفة دبي، والتي تضم مجموعة من الشركات ومزودي الخدمات المحلية والإقليمية والعالمية الموثوقة، على مجموعة من المزايا الحصرية والإضافية من «إيباي».

كما تنص مذكرة التفاهم أيضاً على قيام الطرفين بالتعاون لتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل المشتركة والمخصصة لتعزيز وعي الشركات بمزايا البيع عبر موقع «إيباي»، وكيفية تأسيس متجر من خلاله.

وأكد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية هذه الشراكة التي تعد تطوراً مهماً سيسهم في مساعدة الشركات الإماراتية على تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع نطاقها العالمي والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة الناشئة في الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متزايداً من المستهلكين.

وبدوره أكد إيليا كريتوف، المدير العام للأسواق العالمية الناشئة في إيباي أهمية التعاون مع غرفة دبي التي تمثل وتدعم مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، لمساعدة البائعين في الإمارات على إيجاد مصادر دخل جديدة، ودعم استمرارية أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز